搭乘皇家加勒比海遊輪公司旗下的無限號遊輪，到達本次航程的最終目的地西班牙巴塞隆納港後，我們一行馬上搭車到位於市中心的旅館，稍事休息就按旅遊指南開始觀光活動。參觀了巴塞隆納著名的Santa Maria Del Mar Catedral大教堂之後，我們來到位於巴塞隆納市中心哥德區的畢卡索博物館 （Museu Picasso）。

這座博物館位於巴塞隆納中世紀舊城區狹窄的巷子中，是一座加泰隆尼亞哥德式建築，外觀非常低調，和周圍的舊建築融為一體，如果不認真看旅遊指南，很容易與其失之交臂。博物館一九六三年開館至今恰好建館六十周年，是一座備受讚譽的藝術殿堂，旨在展示和保護巴勃羅·畢卡索（Pablo Picasso）的傑作，為遊客和藝術愛好者提供深入瞭解這位偉大藝術家的機會。

跟另外兩座在巴黎和畢卡索家鄉馬拉加的畢卡索博物館相比，巴塞隆納畢卡索博物館（Museu Picasso）是世界上唯一一座由畢卡索本人生前參與指導、並親自捐獻作品的博物館，是全球最重要的畢卡索藝術收藏地之一。館內展示了畢卡索從年輕時期到晚年的藝術成就，包括繪畫、雕塑 、素描、版畫等多種形式。參觀者可以領略到畢卡索藝術風格的多樣性，從早期的現實主義到後來的抽象表現主義，展現他在不同階段的創造力和藝術演變。

參觀中，人們可以感覺早期的畢卡索作品以寫實為主，幾乎一點都不「畢卡索」；慢慢地，他的畫作「畢卡索」起來了，應用強烈的色彩對比，以抽象立體的人物組合，給人們具有魅力的視覺衝擊效果。

該館展覽空間布置巧妙，以營造出獨特的藝術氛圍。展覽將畢卡索的作品與其時代背景相結合，展示了他對社會和政治議題的關注，以及他在藝術創作中的突破和革新。博物館還不定期舉辦臨時展覽，展示其他藝術家的作品，豐富參觀者的藝術體驗。

除了展覽，巴塞隆納畢卡索博物館還設有圖書館和研究中心，為學者和研究人員提供豐富的資源和學術支持。

參觀巴塞隆納畢卡索博物館後若意猶未盡，有機會可以到紐約現代藝術博物館(MOMA）觀賞該館收藏的畢卡索著名畫作之一「亞維農的少女」，一定能對畢卡索的作品有更進一步了解。