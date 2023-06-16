來到倫敦怎能不品嘗名聞遐邇的英國下午茶？蘇格蘭場大酒店(The Great Scotland Yard Hotel)擁有一千多年悠久歷史，曾是大都會警察 局的總部，據說傳奇人物大偵探夏洛克‧福爾摩斯曾在這裡調查案件。為了慶祝新國王的加冕典禮，酒店還推出特別的加冕下午茶，有一系列精美的甜點和開胃菜，包括一種皇冠造型的薰衣草和藍莓果餡餅。在這裡品嚐下午茶既有歷史感又有現代感，不僅可以切身體驗一下福爾摩斯先生曾經工作的場景，還分享了國王加冕的氛圍。

當我們來到蘇格蘭場大酒店的下午茶大廳，女侍殷勤地接過我的風衣掛好。點了茶和點心後，我們一邊閒聊，一邊環顧四周，只見大廳裡明亮整潔，除了穿著制服的侍者，和正在輕鬆地享受茶點的幾桌客人，哪裡還有福爾摩斯工作留下的蛛絲馬跡？

茶水上來後，首先送來的是分別放在三層架盤子裡的蛋餅、三明治和奶油蛋捲，精緻美味。接著是草莓夏洛特甜點、皇冠薰衣草和藍莓果餡餅、白巧克力慕斯和覆盆子奶油，以及新鮮出爐的司康餅配著奶油和果醬。女侍每次送來點心，都詳細介紹點心的名字和裡面的食材，語言清晰柔和，服務細心體貼。在這樣的環境和美食的慰藉下，人自然輕鬆優雅起來，彷彿感受到英國的紳士和淑女文化。

下午茶是英國人生活中不可或缺的一幕，他們喜歡和親朋好友一起享受愉快溫暖的下午茶。據說在十九世紀的時候，英國女性社交生活非常有限，下午茶提供了一個高雅的社交活動機會，所以英國的紳士淑女文化也可以從下午茶略窺一斑。

如今我們對紳士淑女的理解，已經不再局限於刻板的人物形象和言談舉止，而是更注重言行和內心的和諧得體、從容優雅，以及勇於擔當、樂於助人等優良品質。在短暫的行程中，我得以體驗這種文化。

有一天我獨自在戈爾德斯山公園(Golders hill park)遊玩，看到杜鵑花正綻放得燦爛奪目，心生歡喜，不停地對著花拍照，還和花兒一起自拍。這時附近一群遊客中，一位較為年長的先生走過來，溫和地問我：「您願意讓我為您拍照嗎？」我有點兒意外，連忙點頭回答：「當然」，先生體貼地接過我的手機 ，認真地選了角度，替我拍了兩張照片。我高興地謝過這位先生，心中不禁讚嘆英國的紳士果然名不虛傳。

《禮記．大學》中說：「誠於中，形於外。」內心誠實善良、謙遜有禮，氣度自然從容優雅，無論中西文化，皆是如此。