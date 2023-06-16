狼谷（Wolf Trap）在維吉尼亞州 境內，離首都華盛頓約二十英里。其名可直譯為「狼陷阱」，昭然揭示早年狼群橫行、後被逐漸撲殺和控制的滄桑。

一九六六年，社會活動家兼慈善家女主人將這片廣袤莊園慷慨捐出，經國會批准，改建為美國唯一以表演藝術為宗旨的國家公園，既促進文化藝術發展，又有效保留生態景觀，防止工商業拓寬對自然環境的過度蠶食。一九七一年，一個以她娘家姓氏命名的費蓮圓形劇場 落成（Filene Center），國家交響樂 團和波士頓流行樂團等著名團體相繼來此登場，使狼谷迅速成為遠近聞名的藝術表演和休憩中心。

得知美國海軍陸戰隊管樂團於國殤日長周末在狼谷音樂廳為民眾免費演出一場「迎夏日噴薄至」專場，我興沖沖地提早趕去排隊入場。我可是第一次來到這久聞其名的郊外演藝場，又是首次完整觀看號稱「總統自己的管樂隊」的軍樂團充滿活力的場內演出，躋身每年例行紀念為國捐軀將士的自發追思活動，欣賞軍樂、緬懷先烈，精神為之振奮。

狼谷圓形劇場曾於一九八二年毀於祝融之災，現在的建築是一九八四年按原樣浴火重生所建。它聳立在坡地前，以木結構為主，與周圍美景協調糅合。劇場舞台處於低谷盆地，所有座位都呈扇形逐級向上展開，讓場內各處觀眾皆可無所阻攔地觀賞表演。劇場舞台一側屬封閉式，其餘三面皆無遮攔地與外界通達相連，使端坐場內的觀眾放眼就能看到場外的大樹、山坡和風景，時時有置身美麗大自然之感。

按規定，場內不可吃食，如有人想邊吃邊看，就必須坐到後面斜坡的大草坪上，透過劇場後方洞開的一面居高臨下地觀看舞台演出；由於距離較遠，劇場後端花樓兩側各有一塊巨大電子屏幕同步轉播。難怪那天許多先到者寧可捨棄場內舒適座席而鋪開床單，在草坪上席地而坐，為的就是可悠然自得地讓口、眼同等享福。我看到不少華人家庭都偕老攜幼聚集草坪，攤開豐盛的蔬果小吃，在新鮮的野外空氣中分享美食，靜候演出。

晚上八時許，約五十多名身穿紅色軍服的演奏員，攜帶他們閃閃發亮的樂器走上舞台，開始吹奏激昂的國歌「星條旗」，觀眾齊聲歡呼。節目單上有數個與戰爭和軍人主題有關聯的樂曲，與國殤日關聯最深的，當屬伴隨肅穆音樂而誦讀的林肯總統「蓋底斯堡演講」，因為當年林肯正是為祭奠新建國家陵墓而發出擲地有聲的擔保：「英烈的犧牲不會白白付諸東流，而我們這個民有、民治和民享的政府絕不會從地球上消失。」

晚會上還演奏俄羅斯作曲家穆索爾斯基的「展覽會之畫」第十段「基輔城門」，以此表達對烏克蘭人民的持續聲援和支持。該樂曲本是鋼琴組曲，後被改編為交響樂，現由音域寬廣、氣勢磅礴的純管樂來表現，震撼效果非同尋常。尤其當各種號管和鐃鈸等打擊樂整合發聲，在場內迴旋震盪，聽者無不精神抖擻、神采飛揚。

壓軸曲是進行曲大王蘇薩的歡快跳躍「星條旗永不落」和各軍兵種的軍歌，而且凡是該兵種的退伍兵在聽到自己熟悉的軍歌時就應邀起立，接受全場民眾歡呼致意。我稍感驚訝的是，剛扯出大旗幾年的太空軍已有了自己的嶄新軍歌，而且同樣慷慨激昂，只是台下站立者寥寥，顯因新軍種稚氣尚在，退伍者稀珍。

一度狼奔豕突的狼谷，現已搖身蛻變為大華府周邊著名的娛樂和休閒景點，你已看不見狼跡、聽不到狼嚎，有的只是國家公園的壯觀秀色和優雅景觀，還有多個文藝演出場館，甚至還有可供租用的集會娛樂場地，齊齊吸引著遊客深入「狼穴」探訪，度過美好時光。