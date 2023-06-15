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普利茅斯的巨石

川鳴

發現休士頓城區有多處大公司附近有巨石林立，堆積成壘煞是壯觀。

據說這些巨石已有兩百多年歷史，還是五月花船上的墊艙石。獨具匠心的設想，凝聚先人百折不撓、絕地求生的精神。

先人們與原住民印第安人和睦相處，虛心請教學習求生訣竅的精神，以及團隊合作的啟迪，都是公司賴以積累資本的孫子兵法，感恩節由此誕生流傳至今。

五月花船人人皆知，兩百多年前，英國一○二名清教徒為逃出虎口，離開英國普利茅斯港駛向美洲新大陸求生，歷經海濤巨浪、風暴疾病、海盜搶劫廝殺，像柳葉扁舟飄搖過海，抵達後人所稱的普利茅斯，正好與出發地前後照應。

把壓艙底的巨石搬出來移到岸邊，有人就叫做移民石，紀念移民美洲歷史事件。從此世界各地移民美國絡繹不絕，紐約港自由女神高舉火把，揚起手臂，擁抱蜂擁而至的世界各國移民，成了世界頭號種族大熔爐，舉世聞名的移民國家頭號強國。

我有幸一九九七年到達美國，真正親眼見證了普利茅斯的五月花船的風采，流連忘返撫摸著粗糙的石紋縫隙，他們橫七豎八平躺在潮起潮落的沙灘，日復一日地向遊客訴說這沉甸甸的史冊，伴著濤聲依舊，低吟淚唱蒼涼的曲調。

我們每天乘坐老年中心的接送車往返中心和公寓，恰巧都能目睹這些斑駁陸離、鏽跡斑斑的巨石向我們擺手致意，我們心裡也立馬熱血沸騰，我們全是湧向美國的新移民啊！可是我們是坐飛機輕易掠海而至，坐享其成，享受著美國特有的福利照顧，沒有他們當年的飢寒交迫、度日如年，沒有感知滄桑悲愴的大石頭的哀嚎，為生存而付出的驚天動地的壯舉。

憶歷史看今天，慶幸滄桑巨變，我們現在依靠政府補助，衣食無憂、居有定所、安享晚年；感恩上蒼、感恩美國，我們心中蕩起幸福快樂的歌，唱著歷史的迴響。

普利茅斯的巨石啊，早安。

移民 原住民 風暴

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湖畔新星

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