爸爸和媽媽是大學同學，結婚七十二年，相敬如賓，歷經風風雨雨，沒想到爸爸卻在去年年底突然被主接走了。雖然年邁九十八的爸爸是在睡夢中安詳離開，但我們悲傷不已，媽媽更是萬般不捨，好幾個月過去了，一直沉浸在痛苦之中。奧克蘭 湖畔的朋友們得知後，不斷安慰我們，建議我們帶媽媽來湖邊散散心。

到湖邊，這對年近百歲的媽媽談何容易。疫情三年，除了到醫生診所例行檢查外，媽媽足不出戶，腳力日衰；那時候一出門就坐上車，幾步路的路程，她也走得踉踉蹌蹌。要用什麼辦法動員媽媽走出去呢？

終於等來了春暖花開，我對媽媽說，「公園裡的花都開了，真漂亮，咱們賞花去。」媽媽以前是生物老師，酷愛大自然，她欣然同意。於是我經常攙扶著媽媽到家對面的小公園，一邊慢走一邊閒聊，見她走得穩當些了，我立即放手讓她獨行。慢慢地，當她自個兒能走上幾百米後，我們就來到奧克蘭湖。

清晨來湖邊健身 快走的朋友們都彼此熟悉，見到媽媽，每一個人都迎上前來，早安聲聲。看著一張張笑臉，媽媽心裡暖暖的。

湖畔草木青蔥、春色正濃，媽媽尋尋覓覓，都能辨認出熟識的每一種植物；湖中游魚戲水，在陽光下熠熠生輝，「瞧，這麼大的魚兒！」媽媽目不暇接；天鵝父母忙於教兩隻小寶寶潛水覓食，寸步不離地保護牠們，媽媽遠遠望去，不禁說，「天下父母都一樣。」走走歇歇，我們終於見到了告示牌，上面寫著「奧克蘭湖，步道 長零點六英里」，「媽媽，你好厲害哦，繞湖一圈，你走了一公里了！」「在水邊走，沒有捷徑，我哪能停止不前呢？」媽媽高興地在告示牌前留影，以此為證。

初試給了媽媽極大的信心，第二天一早，媽媽起床後就問，「今天還去湖邊嗎？」「去呀，朋友們都等著妳呢。」 一到湖邊，媽媽與眾人打招呼後就說，「別陪我，你們快走，我慢慢來。」媽媽不時為大姐們鼓勁，「喲，妳走兩圈了，妳走三圈了，真捧！」一邊說著一邊還豎起大拇指。她還不斷鼓勵一位七旬大哥「跑起來吧，你還年輕。」

當我們走到出口處坐在長椅上休息時，幾位阿婆圍上前來，她們誇媽媽頭腦清楚，精力充沛，紛紛向她討教養生之道、索取保養秘方。「還真沒有。我們這一代人多災多難，戰爭、饑荒、動亂，能有粗茶淡飯就不錯了。」

正說著，法蘭克也來了，這位受人尊重的義裔老人恭敬地走到媽媽跟前，雙手握著媽媽的手，說：「我今年八十八，大家都說我是這兒的最年長者，從今天開始，我得讓位了。」「是呀，我們奧克蘭湖來了一位老壽星。」眾人也附和著。「我是這兒的新人，」媽媽樂滋滋地說，「我是湖畔新星。」