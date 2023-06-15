我的婆婆是一個農村婦人，雖然文化水平不高，但是一個和藹可親、溫良淳樸的人。她和公公移民 來美國後，一直和我們住在一起，幫我做家務和照看小孩。我朋友都說我很幸運，有一個好婆婆。的確，在茫茫人海中能夠相遇，並有緣住在同一屋簷下，那要修多少年的福分？但俗話也說，「相見好，同住難」，沒有互相尊重和忍讓，沒有一顆感恩的心，是很難生活在一起的。

自古以來，婆媳關係就是一道千古難題，我覺得最根本的因素就是愛與尊重。所謂「愛屋及烏」，做兒媳婦的要嘗試著像愛自己的媽媽那樣去愛婆婆。我有一些朋友從一開始就將自己的婆婆定位在自己的對立面，這也是中國傳統的婆媳定位。

我對婆婆從來都是懷著感恩之心，感謝她像對親生女兒一樣對我無微不至的照料，特別是在我懷胎十月和坐月子期間；我感謝她無償照顧我的小孩，在他們小的時候，無論颳風下雨，接送他們上學放學；我感謝她無怨無悔地照料我們一家，洗衣服、做飯，讓我毫無後顧之憂地去上班。

感謝從來都不是說說而已。每年婆婆生日，我一定到餐館預定酒席，全家一起慶祝，買蛋糕、吃大餐，讓婆婆過一個快樂的生日；婆婆比較瘦小，在美國大商場很難買到合身的衣服，所以如果在商場看到好看而又適合她的衣服，多貴我都買下來送給她。

要想婆媳關係融洽，一定要用心去了解婆婆的個性。我的婆婆屬於那種「你敬我一尺，我敬你一丈」的類型。有一年母親節 ，我買了一盒即食燕窩給她吃，這一盒燕窩有六小盒，她給我的三個小孩一人一盒，公公和先生各吃了一盒，婆婆只留下一盒給自己。我知道後，以後凡是買給婆婆吃的東西，我都要多買一些，因為她每次都分一些給我們吃。每年春節，我都給公公婆婆一些錢過年，婆婆雖然收下了，但轉手就把錢當紅包送給我們，所以現在過年除了給一些錢，我都費盡心思買一份只有婆婆才能用的禮物，比如保暖衣褲、帽子和圍巾等。

和婆婆相處久了，我發現一個有趣的現象：對於一個問題的看法，即使我和朋友有相同的見解，婆婆會認同朋友的話，而不是我的。比如：某個機構的暑期計畫又好又便宜。如果這是我朋友說的，婆婆一定相信，但如果這是我說的，她不一定贊同。了解婆婆這個個性後，有時候我會借朋友之言來表達我的意見，從而達成溝通上的成功。

俗話說，「常在河邊走，哪有不濕鞋」，和婆婆住在一起，磕磕碰碰在所難免，不同的生活習慣、教育 小孩的方式都會引起衝突。這種情況下，通常我會多站在婆婆的角度考慮問題，同時注意說話的語氣語調。例如有時候婆婆做的飯菜軟爛無味，我先生第一個會抱怨，我就不插嘴火上澆油。婆婆上了年紀，說話有時候會比較囉嗦，老是提醒孫子孫女多穿一些衣服，多吃一點青菜，多喝一些水。聽多了我兒子女兒有意見，我就圓場：「奶奶是為你們好，怕你們記不住。」當然，說話時的語氣一定要誠懇。

婆婆一向節儉，有些舊東西不捨得扔掉，家裡雜物越堆越多。正好兒子在網上開了一個二手貨商場，我就跟婆婆說，「媽，妳這些舊物放在這裡也不用，還占地方，要不你讓Gordon幫你在網上賣了，還能換錢呢。」婆婆一聽舊物還能換錢，很快地跟我兒子一起清理那些雜物。

經常聽朋友說，「要與婆婆鬥智鬥勇，還要時刻防著婆婆（跟自己的丈夫）爭寵。」我聽了總覺得很好笑。父母對兒女的愛是最慷慨無私的，一家人，無論是婆婆還是兒媳婦，只要互相尊重，互相愛護，時常懷有一顆感恩的心，婆媳相處也可以像母女一樣親密無間。