剛出爐的培根煎蛋還冒著熱氣，塗上牛油果醬的麵包透出了陣陣香味，再配上一杯濃郁可口的咖啡 ，任何美好的一天，應該都從這頓豐富的早餐開始。

歐洲早餐更多的是各式各樣的甜食；無論是其中飽含巧克力的可頌（Croissant），或是蓋滿水果的小蛋糕（Pastry）、沾足了糖漿的脆鬆餅（Waffle），和有濃稠蜜汁的可麗捲餅（Crepes），在在都展現出歐洲人無甜不歡的喜好。

咖啡對歐洲人而言已成了每日必需，甚至是極度講究的，早餐或許可以少吃，但咖啡絕對不能省略，走進義大利 的各個角落，散布最多的就是酒館兼咖啡室；只見一大早就有許多人推門而入，穿著整齊但並無落座之意，只是仰頭將Espresso一飲而盡，隨即行色匆匆趕路去了，想來他們都是以這小杯深黑苦澀的濃縮咖啡，開始面對自己緊張繁忙的一天，這與德國 人晨起即慣以香檳酒佐食，或許存在異曲同工的道理。

我總喜歡坐在那方離窗不遠的小桌邊，點杯飽含著乳香的Cappuccino，看著時不時走過身旁的人們，思緒不由得又回到從前，懷念起正常上下班的日子。人生似乎就是如此，往往能從甜味中嚐出苦澀，也能從苦澀中品出甜味，咖啡與美酒本就是一家，只要足以自得其樂，又何必太在乎飲早飲晚。

德國多見嗜酒如命的人，而在瑞士、奧地利以及法國的某些地區，因地緣之故而有德語系的族群，如果在他們的早餐桌上出現香檳酒，也就不足為奇了。酒能使食物更美味，確實不假，尤其是冬天早晨的市集上，寒風冷冽中來杯溫熱的紅葡萄酒，會使乾硬的麵包頓時變得嚼之有味，更別說再配上烤的通透油亮的肥香腸，那滋味真非一般能及，我許之為在平凡的生活中，所能尋得最簡單的幸福。

無論是在車水馬龍的大街，或是清幽僻靜的小巷，只要天氣許可，歐洲人都習慣在戶外用餐。君可見走道邊那擺設精緻的桌椅，搭配合宜的餐巾顏色表裡相間，淡濃的色調竟是如此匀稱；君可見綠蔭下那如傘般張開的涼棚，和棚底下那排古樸的粗木長凳，金色的陽光穿透過枝葉，點滴灑落在長凳上，四周嬌嫩的花兒也迎風搖曳，空氣裡透滿了宜人的清香；你此刻是否也和我一樣，看到了人生中應有的歡樂？

歐洲的餐館通常在每天下午三時結束午餐，直到晚上七點才再開放晚餐。同樣是一盤看之相似的義大利麵，有的配上清甜爽口的的番茄醬，有的澆上香醇濃郁的鮮肉汁，而蘑菇和白蘆筍依次做為配料，以季節之異而各領千秋；更有甚者，是把酒精點燃在巨型起司上引出火花，以小刀慢慢刮出受熱融化了的起司，再將整盤麵條傾入起司上來回翻攪，直到麵已完全浸入起司入味為止；重新裝盤後的麵上漸次灑入松露（truffle），使濃稠的麵條在瞬間增添了顏色，更在一片黑白分明中令人食欲大開，再次享受到由味蕾帶來的滿足與樂趣。

我們雖然生活在不同的時空，卻都有著相同的情懷和夢想；生活中的許多美好境界，也都值得我們一起去追求。