前些日子，Mary邀了些朋友去她家下午茶，咖啡 、茶、點心應有盡有，邊喝邊吃邊聊天，享受著午後時光。當我端起Mary自製的玫瑰花茶，啜飲一口，那清淡的玫瑰花香味就在我的口齒間停留著，清香撲鼻真是好喝。

玫瑰花漂亮人見人愛，尤其情人節，玫瑰花銷路最好。我也喜歡玫瑰花，自家後院種有多種不同顏色的玫瑰，一年四季都有花；花季期間，趁著花朵盛開還未凋謝前，總會剪幾枝插在花瓶裡慢慢觀賞，但從未想過將玫瑰花當茶喝，自從在Mary家喝過之後，我也開始學著做玫瑰花茶，空閒時就泡杯玫瑰花茶，加上一點蜂蜜配著小點心，慢慢品嘗，享受一下生活。

一般花店買回來的玫瑰花不可以直接泡茶，因為經過人工處理和加工，對身體不好。若是自家種的玫瑰是可以直接泡茶的，不需要經過烘乾或曬乾，因玫瑰花長期裸露在室外，導致玫瑰花上有大量的細菌和塵土，所以在泡茶前要用清水浸泡，再將玫瑰花清洗乾淨，這樣才可以泡水飲用。

既然是自家玫瑰，做玫瑰花茶就方便許多了。將玫瑰摘下後，需適當地攤放折瓣、去花蒂花蕊，然後清洗每片花瓣，之後曬乾或烘乾都可以，一般在大太陽下，自然曬乾是很快的，曬乾後的玫瑰花可以存放久一點，隨時隨地都可以取之飲用，非常方便。

玫瑰花除了觀賞泡茶之外，還可以製作些花糖或糕點，市面上也都有出售玫瑰糕點。玫瑰花的好處與功效不少，可以美容養顏、緩和情緒、紓解抑鬱，還可以改善睡眠、調節體質、順行血氣、調節女性生理等。心情不好的時候泡一杯玫瑰花茶，靜下心來慢慢品嘗，對緩解緊張情緒特有幫助。泡茶時，可以根據個人的口味調入冰糖或蜂蜜，這樣可以減少玫瑰花的澀味。有功效，當然就有禁忌，如便祕 、體質較差的人就不適合飲用，還有胃寒、容易腹瀉及孕婦都不適合。

玫瑰花泡茶味道真好喝，想到紅樓夢裡的林黛玉把花給葬了，實在是會錯花意，如是生在現代，常喝玫瑰花茶也許可以紓解她的抑鬱。花的芳香是有利健康的，在繁忙的生活中偷得半日閒，喝杯玫瑰花茶讓緊張的身體緩和一下也是不錯。