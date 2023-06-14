美國的醫學 水平居世界之冠，然而不少在美華人 卻抱怨看病難，一個主要原因就是與美國醫生語言交流難；特別是許多英文醫學術語，對華人來說很生疏，甚至聞所未聞。其實與家庭醫生的交流並不太困難，因為家庭醫生常說的血壓、脈搏、血脂、糖尿病等醫學名詞，我們在日常生活中也常見；可是專科醫生就不同了，他們說的視網膜脫離、尿路梗阻、硬腦膜外血腫等等醫學術語，許多華人連中文都沒有聽說過，更別說英文了。

於是乎，許多華人寧願跑很遠的路，到中國城找華人醫生看病；實在不得已到附近醫院就診，也希望遇上華人工作人員幫自己翻譯。我女兒在靠近華人聚集地的醫院工作，遇到不會講英語的華人患者，就經常放下手邊工作，幫他們翻譯。有些華人不會講普通話，我女兒就寫中文字跟他交流，再翻譯給醫生聽；若是遇到不識中文字的患者，那就無能為力了。如此一來，這些華人患者與美國醫生的交流就成了雞同鴨講。

我去看專科醫生都要帶一本「醫學常用英語詞彙」，裡面有各科臨床醫學詞彙；碰到醫生講的關鍵醫學術語，我聽不懂的，就請醫生在書中找到那個英文名詞。來美國三十多年，我一直用這個方法，感覺還挺管用的。

然而不久前我動了個小手術 ，讓我大開眼界。剛到醫院讓我填表格，有一欄問講何種語言？我填了英文與中文。在與美國醫生交談時，我聽不懂他講的一個醫學術語，就取出「醫學常用英語詞彙」遞上去。然而美國醫生卻不這麼做，他從口袋拿出手機，撥了個號碼，又開了擴音功能。「您好！我是您的中文翻譯服務員，為了對您負責，我們的所有通話都將被錄音，同時也會對通話的內容保密。您同意嗎？」我當然同意，接下來醫生與我的所有對話，包括那些難懂的醫學術語，就都通過這位不曾謀面的翻譯，無障礙地完成了。

我好奇地問醫生：「如果患者講西班牙語，也能找到翻譯嗎？」醫生說：「當然，紐約客講一百多種語言，多數都能翻譯，中文不但有普通話翻譯，而且有廣東話和福建話翻譯。」我問：「難道醫院雇用了這麼多翻譯嗎？」醫生笑道：「不是的，這是一家專門的醫學翻譯公司，為各大醫院提供隨叫隨到的服務。」

這個新事物讓我感到耳目一新，如此不只華人患者，各族裔患者看病就方便多了。隨著ChatGPT的問世，也許以後每個醫生的診室都將配備一台翻譯機器人，能提供上百種語言的口語翻譯及文字翻譯。到了這一步，在美國看病的語言難題才算徹底解決，相信這一天的到來不會太遠了。