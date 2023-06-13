星期六外子和我外出吃早餐，天氣美好、陽光和煦，我們住在北加州灣區 的人真有福。到了市中心，附近車輛很多，停車場滿座，主街封路，才發現原來是小城的年度「美酒藝術行」(Wine and Art Walk)。

長長的攤位擺在街中心，讓行人可以盡情觀賞攤位各種藝術創作；走著走著忽然眼前一亮，行人道路邊擺著一個大木酒桶花盆，酒桶上畫的畫，竟然是我的「傑作」。

記得去年一月，我們這小城市中心的商家們發起美化人行道的活動，他們將酒廠用過的大木酒桶割開，變成兩個大花盆，準備種上花草後放上行人道美化市容。他們邀請朋友來畫畫點綴木桶，我的好朋友黛波拉和我被邀請參加，我們便欣然在約定時間赴約。

在一個大後院裡，木桶顏料，小飲料點心都準備好，那天有大概十多個人參加，各人到一張放好木桶的桌子，專心開始。對著這麼大的木桶，我有點緊張，在國畫課上學的一些皮毛，都是畫在紙上，從來沒有試過用木頭，更沒有這麼大的面積。不過想到既來之則安之，硬著頭皮盡力而為啦！幾個小時後費盡功力終於完工。

一年多過去，木桶始終沒有現身，黛波拉和我都認為他們放棄了計畫。直到一個月前，她看到她的木桶放在一間餐廳前的人行道，就叫我去找我的，但一直沒空逛街尋找，所以這次無意中看到我的木桶，好像見到舊朋友一樣，馬上哈哈大笑指給外子看，請他替我拍照留念。

我手上拿著一位年輕畫家朋友甘薩路的作品，他的攤位正在木桶對面，我買了一張複印品，以示支持。他才華洋溢，可惜他的墨西哥 移民母親忙著做工謀生，沒閒、沒錢、沒知識可以幫助他，他藝術家的路崎嶇難行，相當遺憾，但看見他高興地展覽作品給大家觀看，也為他高興。

從頭走到尾，看了所有參展作品，外子退休後自己學畫他喜愛的鳥及魚類，停停玩玩，成績也不錯，現在看完這些作品後，自信心加強，覺得他的也可以搬出來湊興一番，回家後馬上準備重新動筆。

誰知道？也許明年這時候，我們也會參加擺攤賣畫，增加人生新的經驗，不亦樂乎。