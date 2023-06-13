兒子鋼珠今年七歲，愛找我聊天，時而天馬行空，時而好為人師，他發表的「高見」往往令我無從反駁。

前一陣子，他著迷於壓力機把各種東西壓扁的短視頻，我問他什麼東西最結實？他想了想回答：「一張紙，因為它已經是扁的了，不能再壓了。」

飯桌上，我發愁減肥減不下來，他說少吃點，我說我管不住嘴啊，他說，「妳吃點不好吃的東西不就沒食欲了。」是啊，減肥減不下來何嘗不是因為饞呢？孩子一語點破玄機，我十分慚愧。

超市裡，鋼珠指著五花肉問我那是什麼肉，我告訴他那是豬肚子上的肉。只見他撩起衣服看看自己的肚皮，喃喃低語：「原來我肚子上的肉長這樣啊。」

上周末，他說要去參加班裡同學布萊恩的生日派對，我問：「你準備送他什麼禮物？」他從他的玩具箱裡找出一套拼圖，我說這個你已經玩過了，你得送給人家一套新的啊。他振振有詞：「這套拼圖我雖然玩過了，但是對布萊恩來說是新的啊！」我啞口無言。

昨天鋼珠放學一回家就跟我說：「媽媽，我書包前面的口袋裡有我掙的兩枚二十五分硬幣，你快把它們拿出來放到我的儲蓄 罐裡。」我一頭霧水，一邊問，「你是怎麼掙的？」一邊伸手去摸他的書包，還真摸出兩枚硬幣。他答道：「今天我跟布萊恩比賽跑步，誰贏了，這五毛錢就歸誰，後來他贏了，但是我跑步的時候撞到牆角，把耳朵撞疼了。他看我一直哭，為了安慰我，就把五毛錢給我了。」我說輸就輸了吧，安全重要啊，為這五毛錢不值得。他一本正經地說：「這是我辛辛苦苦用汗水換來的，妳看，我七歲就能掙錢了，厲害吧！」我使勁忍住笑：「嗯，不錯，那你想怎麼用這些錢獎勵自己呢？」他說：「我要把錢存起來，等我掙多了、攢夠了，再買個大玩具。」我心想，小小年紀就知道存錢，頗有理財意識，平時也沒人教他。

和鋼珠聊天還會長知識，某個陰天，他問：「為什麼雲是黑的？」不等我回答，他恍然大悟道：「一定是因為雲太髒了。」我解釋是因為雲裡的小水珠越積越多，讓雲變厚了，陽光照不透，所以雲看起來變暗了。為了把道理講清楚，我專門查了科普資料，把雲是怎麼形成的、為什麼會下雨一起告訴他了，同時自己也複習了一遍自然科學知識。

和鋼珠聊天其樂無窮，我很享受也很珍惜陪他成長的時光，不知道他下次會給我什麼驚喜呢？