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沒知道

夏天

上八年級的哥哥，晚上睡覺前常常突然起來一邊跑出去一邊說：「我要告訴爸爸一個東西！」一開始我還真以為是要說一個什麼東西，後來才明白，他是要去告訴爸爸一件事情。東西、事情在英文裡都是something，但是「東西」和「事情」在中文裡卻不是一回事。

哥哥床邊是一個落地燈，有一天燈架倒了，他連忙跟爸爸說：「落地燈站不起來了！」哈哈，擬人語法無師自通。妹妹要是什麼事情她不知道，就會說「沒知道」。要說也沒錯，「沒」和「不」在英文裡是一個詞。

有個小男孩跟他媽媽說：「我的狐朋狗友要來我們家玩。」哈哈，自己都說自己的朋友是「狐朋狗友」，那媽媽肯定不歡迎了啊！看來中文真的沒那麼好學。

我有一個年輕朋友，在國內大學畢業，勞務交換來美國，她服務於一個美國白人家庭，帶一個四歲多的女孩，給她做飯、照顧起居、教她中文。

這家有三個孩子，最大的男孩十一歲，下面有兩個妹妹。這對白人夫婦自己不會中文，但是請的保母都是華人，三個孩子都會說中文，男孩還會利用課餘時間給別的孩子做中文家教。

他們到我們家作客時，大孩子都跟著去旁邊的小樹林玩，我就和四歲多的小姑娘聊天，她的中文說得很流利。我問她為什麼不跟哥哥姊姊去玩？她說她不喜歡和他們在一起，其實我知道她是不敢去。她看著我的大肚皮說：「你肚子裡是有小baby嗎？」啊，這問題有點尷尬了，怎麼說呢？

在美國，有很多美國人在學中文。我的兩個醫生，他們自己一句中文都不會說，但是他們的小孩都能說流利的中文，為了學中文，孩子們假期還特意去台灣遊學。

華人

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