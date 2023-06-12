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傲慢的經理

何子宓

是日，我到附近的一家中國超市購物，他們有豐富多樣的新鮮蔬果和魚鮮肉類，還有能滿足顧客需求的各類乾貨。其中販售海鮮的魚攤寬敞清潔，管理有方，從來沒有魚腥味散發出來，魚攤前設有玻璃板，以防止顧客用手觸碰魚類。在鋪著碎冰的櫃檯上，總有十來種魚類分別並排整齊地躺著，蝦輩亦按尺寸大小各就其位；櫃檯下方是個大水缸，裡面推擠著待售的活魚。

平常只有兩個夥計招呼顧客，偶爾一位穿著潔白工作服的男士會與夥計指指點點，看來是位經理級人士，從未見過他招呼顧客。

其時，魚攤櫃檯右邊有三位婦女等著夥計清理她們挑選的魚類，彼此大聲說著聽不懂的外語。魚攤左邊豎有一個中英文牌子：「由此排隊」，以及圍起一段欄杆用來維持秩序，我看沒有人在排隊，就走近魚攤，隔著玻璃板看了看，但是一時無法決定要買哪種魚鮮，就退了十來步，面對魚攤站著，心想等先生停好車來了以後，由他決定吧。

此時走過來一位白髮矮小的老婦人，她推著購物車慢慢走向魚攤，裡面的兩個夥計正雙手不停地忙著，一尾接一尾，去鱗剖膛，雙手不停。老婦人貼近玻璃板等著。

半晌，經理走了出來，他板著臉對那兩位忙碌的員工說了幾句話。這時，有一位年輕人走到牌子旁等候，經理看看那老婦人，又看看那年輕人，他的頭朝旁示意，對老婦人說：「去那邊排隊。」他的語氣很是粗魯。老婦人回答：「該輪到我了，他是後來的。」經理不聽解釋，說：「妳就是要去那邊排隊。」老婦人辯解：「剛才那邊沒有人，我排什麼隊。」經理不理會老婦人，只問那位年輕人：「你願意讓她先買？」老婦人搶著說：「我比他先來，為什麼要他讓我？」經理仍然不理她，只對年輕人重複再問一遍，那年輕人回答：「是她先到的。」經理答非所問地說：「是你要讓她先買的哦！」年輕人看似很尷尬笑著點頭。

經理朝老婦人抬了抬下巴，老婦人說要一尾金鯧魚，那經理沒有接話，不知道他聽到了沒，只是自顧自地用張紙巾把電子魚秤前後上下擦拭再三。終於，他取了一尾金鯧魚，略微抬頭，用手指指向後方掛著牌子，標示了數字，說明各種清理的方式，例如去頭切段等等。經理見老婦人沒有反應，就問：「要幾號？」老婦人耳背，「什麼？」經理不耐煩大聲問「幾號？」老婦人回說：「我看不清楚，只需去鱗和內臟就行了。」

那兩位夥計繼續忙碌著，看來那三位女士買了許多魚鮮。

經理很快就把金鯧魚清理完畢，他把魚塞進一個塑膠袋，貼上價碼標籤，往玻璃檔板前一扔，嗖！沒有一句話，好像是幫老婦人天大的忙似的，然後他轉頭朝那年輕人點點頭。

老婦人個子矮，她踮起腳跟來又把手高高舉起越過玻璃板，伸長了手指捏出塑膠袋。她把塑膠袋放在購物車裡，推著車轉身離開，走過我的身旁時，用帶著方言的普通話對我說：「我再也不來這裡買魚了，不想受這種窩囊氣。」我輕輕地點點頭。

先生來了，原本想問他要買什麼魚的，現在看到經理如此傲慢地對待顧客，那施捨般冷漠輕視的模樣令人生畏，我可不想看他的臉色，沒事找氣受。

他完全沒有「和氣生財，顧客第一」的理念。我對先生說：「走吧！今天我們不買魚了。」

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