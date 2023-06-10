在eBay上看到一位九十二歲賣家，他網店裡倒騰的骨董陳貨看著非常有模有樣，照片拍得雖說技術不佳，但也盡全力把該展示的瑕疵，以及真貨所該有的印記特徵都交代清楚。

網店的介紹欄只有三句，一句說他名叫某某，今年九十二歲，第二句是他退休 前已倒賣骨董超過三十年、首次在無人幫忙下嘗試eBay賣貨，最後一句則是：「趁著我還能服務你的時候，趕快下單。」

能立馬讓人聯想，哪天如果跟他買了貨卻收不到，那麼很可能這位賣家就已經不在世了，而且可能不會有人接手替代、承傳他的網店——當然，如果真有這一天，收不到貨的買主仍拿得回平台系統的退款。

都說了人生七十才開始，這位老爺爺的網店是兩年前登記的，也就是說，他九十歲時才成為eBay電商 ，如果他沒有為了吸引顧客而刻意欺騙年齡，或者之前有過任何網上賣貨的經驗，這樣的履歷可謂非常耐人尋味。

要架起一個網店，該學習以及處理的事物非常之多而繁瑣：開平台帳號、連接銀行帳號收款、貨品拍照、上傳照片、輸入文字介紹。上架之後，還要處理網友對貨品的電郵詢問，賣了貨要包裝貨品、打印郵寄，還可能要遇到奧客退貨，或者貨品沒寄到或寄到損毀等問題，每一個環節只要稍有差錯、或在技術上完全陌生，都必須從頭學習摸索，想到一位九十歲大爺能如此折騰，把網店開起來，已經是一場激勵人心的經歷。

面對人生下半場，怎麼燃燒到最後的方式無奇不有。從一段網店的介紹可以讓我寫篇文章的事實看來，在我退休之前恐怕最需要培養和鞏固的，是更多能讓自己有本錢退而不休的體能腦力與創意。