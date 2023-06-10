讀古詩，常常被隱居山林的詩人詩作羨煞，尤其是詩人彼此鄉間訪友，描摹鄉景農事，依依惜別的詩作，想像還原那情那景，親自置身其中。

現代都市生活似乎與這一切無緣了，不過一位幾十年的老友，多年前退休 ，近年賣掉位於市區的房子，搬到遠離鬧市、已屬另一城市的原山林深處開發商建設的別墅，深居簡出、讀書寫字。感念老友，最近萌生聚舊一念，驅車訪友探幽。

半百以上公里以外，驅車至少一小時，蜿蜒山林多少曲折才抵達的住處，果然是另一番境界。在巨木掩映之下，竟是一群不易察覺的別墅，每棟別墅四周，還有可以栽種、可以建設亭台飾架的空間。抵達時，老友夫婦已在門口外的水泥道旁迎候。

兩層半的山居別墅，在城中央其價格是不可思議的，但處在這山間，價值不過就是鬧市中的一套房。喜歡幽靜、喜歡收藏、喜歡獨思，偶爾命筆，老兄故稱其居所為「半閒堂」，並悠哉悠哉過上在我認為是「結廬在人境，而無車馬喧」的陶式隱居生活。

伴著小鳥的啁啾，搖曳的柳葉入屋，不用寒暄直接入坐，主人即沖茶，共同品飲。進入談天說地，海闊天空，回憶過往，談字論詩。

老兄居於深處，表面上與世無爭、與人無求，栽花種菜寫字，生活實非與世隔絕，而是真正實現了過去完全不可能的「秀才不出門 ，能知天下事」之生活，祕密在於有了互聯網，夫人謂夫君常常低頭於手機 ，即時看世界。

老兄大學畢業於文革前，接受過未被完全破壞過的教育 。就學時，家長嚴令手不離毛筆，臨摹書法經典，終修得舊派文人之儒雅；而自小讀詩寫字，更作得一手好文寫得一手好字。

海聊之餘，老兄建議到他的「結廬」花園一走，這正是我希望的。雖多年未謀面，在他偶爾發在朋友圈的圖文，已對他的田園生活略知一二，最近發的一篇圖文，主題是曬花園的收成，若干張饒有趣味的圖片是老兄的手臂、重量計量磅上的黃瓜、櫻桃，幽默表示所種植的黃瓜與櫻桃之巨，以示種植的成功。

走出別墅，房前兩根立柱一副紅色對聯「東風已綠瀛洲草 ，一日看遍長安花」格外醒目，一看就知出自老兄自書手筆，字如書者個性，瀟灑風流，功力深厚，更見主人家對生活抱持向上積極樂觀之情。

別墅一側不大的花園，除了大門左側的柳樹、櫻桃，右側稍寬的空間藝術，栽種著細葉韭菜、奶白菜、紫茄子、指天椒、香蔥、番薯葉，還有靠在花園圍欄正在向上攀緣的翠綠荷蘭豆，數量不多但品種多樣，且整齊有序，欣欣向榮，足見主人對眾植物的用心。花園所種的經濟作物，雖然尚未能滿足一家日常生活蔬菜的需要，但這卻是老友營造出今日田園生活不可或缺的部分。

老而彌堅，不墜青雲之志，現在亦不愧文人本色。文質彬彬，談笑之餘，我謂「當年曾索老兄一幅字以作留念，今可否實現？」老兄謂「早已書好。」並上樓從書房取出，後引我入書房。書案前展開宣紙，提筆蘸墨，傾刻再贈我一小聯。