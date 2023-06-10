「該吃藥了吧？」妻子輕聲地問，我看了一下手表，哦！八點，是該吃藥了。我順手拿起身邊的手提包，取出一個拉鍊塑膠袋，袋裡裝著每次旅行準備的預防藥品，退燒藥、腸胃藥、體溫計、還有急救用的針灸針等，當然還包括我每天吃的降壓藥。

這是個歲末年終寒風細雨的冬夜，洛杉磯國際機場 熙來攘往，我們倆早早辦好登機手續，託運行李、並通過安檢，當晚十點二十五分將啟程新加坡 旅遊，此時此刻正悠閒自在，在離登機門不遠的貴賓室飲茶話聊，妻的話提醒了我，打開塑膠袋，糟了！怎麼也找不到降壓藥？

藥是我自己裝的呀，又打開隨身攜帶的行李箱，遍尋不著，我反覆回憶，仍然想不出怎麼會沒有帶？怎麼辦？如果晚上沒有藥，那飛機上十七個小時，還有到達新加坡後要怎麼辦？血壓 會不會飆高？我迅即拿起手機打給兒子，務必迅速到我家查看，盡快送過來。

十分鐘後，兒子回電說藥還在桌上，他會趕往機場，但怎麼交到我手中呢？因為我已經出境了，他建議我到邊境檢查處，詢問可否讓我入境再出境。

通完電話，我心急如焚，即刻走到前台，一位小姐站起來聽我訴說，她說：「現在是晚上八點半，登機時間是九點五十分，從你家到達機場需要多久？」我說：「如果不塞車，要一個小時。」她聽完，誠懇地說：「還有一個小時又二十分鐘，這樣子吧，請你兒子到達機場時直達我們公司櫃台，我過去拿。」她頓了一下，又在我的登機牌上寫下她的名字和電話號碼，她說：「我叫燕玲，你兒子到了，馬上電話給我。」說完又再叮嚀：「雨天路滑，請他開車千萬小心。」我道謝後，緊張的心稍稍落下。

過了不久，燕玲小姐回來了，她說她請教經理，經理說，不可以幫別人帶東西過境，這是常識。我聽後愣了一下，緊張的心又懸起，她安慰我說：「不要緊，我帶你下去。」我手持登機牌和護照，一路跟著她走。我們急匆匆地下了樓梯，沿著一條彎彎曲曲的小道，又下了一層自動扶梯，十分鐘不到，寬敞明亮的出境大廳映入眼簾。

我們逕直走向值機櫃台，稀稀落落，只有一、兩個人在辦理登機手續，燕玲小姐指著房邊的椅子說：「你就在這等，我已經告訴經理了，你不必擔心，有人會帶你回去。」

九點三十分兒子電話來，說他已經到達機場了，車子太多被堵在出境大廳門外，難以進入停車場。我聽後，飛也似地跑出去，馬上看到兒子的車，即刻接下他送來的藥，又迅速返回櫃台，這個時候櫃台已經關了，只有兩位地勤人員在整理東西，其中一位看到我就問：「藥拿到了嗎？」我說「拿到了。」她說：「好！我帶你走。」我們沿著出境路線，穿過排隊的人群，再次驗證通關，過了安檢，我與地勤小姐道別後，便一路小跑，直奔登機門，此時妻子在登機門處向我招手：「快，都在等你。」

我們進去後放好行李，落座並扣緊安全帶，稍後不久，耳邊傳來機長那雄厚沉穩的聲音：「飛機即將滑行，準備起飛。」我看下手表，十點二十五分。

艙外夜色深，燈火闌珊，驀地，一股暖流湧入心間，雙眼滲透淚液，感激、感恩。