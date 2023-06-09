曾經在世界日報 看到一篇文章，作者敘述自己幼年智育發展遲緩，小學讀到三年級還不能言語，家裡正考慮送他去讀聾啞學校時，幸好他突然開口說話，才得以繼續接受正規教育 。

不禁想起走路、說話都特別遲緩，曾讓大家好生擔心的摯友外孫，一般小孩一歲半就會走路，她外孫卻是過了兩歲還寸步難行，小兒科醫生說，再不走，就得送去參加特別訓練走路的課程，所以父母祖輩都想盡辦法，買學步車、大手拉小手，把他愛吃的水果放在幾步之遙的小桌上激發他走路，然而他說不走就不走，大人每次雙手拉起他，他就硬往下縮，蹲坐地上，大人只有徒呼負負，好在盼著盼著，兩歲半時終於開步走了。

無獨有偶，沒想到體育發展慢，說話也慢，通常一歲半的小孩已能掌握十到二十個詞彙，他到兩歲之後還是只會叫爸媽，小兒科醫生趕緊連繫早期干預計畫單位(Early Intervention Program, EIP) ，就是協助有學習障礙及發展遲緩，無法像同齡兒童一樣講話的教育單位，派專人來測驗他的智力，發覺他並無異樣，又派專人測驗他的聽力，也很正常，大人們七上八下的心這才放下。

其實他的智力從來無庸置疑，因為他雖不能言語表達，卻無師自通，發明了跟父母溝通的方法，比如要穿衣櫃裡什麼衣服？拿高處掛的什麼玩具？吃什麼水果？他會用手勢比出他要的顏色，提到哪個家人，則用不同的手勢兼嘴型，一旦父母費心臆測正確，他立刻微笑點頭。不過做父母的還是難免擔心，長此以往，得用手語溝通怎麼得了？

至於聽力，為了加強對他的文化刺激，父母給他從台灣訂購成套幼幼視聽教材，他都看得津津有味，他們還藉由陪伴他聊天、玩遊戲、念故事書等，刺激他的語言發展、促進說話能力，好在不到三歲終於大開金口，開始說話了。

而且不說則已，一説就不停，還動不動實況「轉播」，比方看到媽媽往洗手間走：「媽媽上廁所。」「爸爸去停車。」傍晚聽到門鎖開門聲：「爸爸回來了。」我們聚餐後，表舅有事先走，他指著空椅：「舅舅坐的椅子。」父母帶去看醫生：「下次來我還要坐這個椅子。」來我這兒餐敘，注意到餐桌上方的一圈小吊燈有個壞了，指著它說：「那個燈不亮了。」真不能想像，大器晚成的他，曾讓大人們多麼憂心忡忡。

聽說愛迪生小時在學校學習遲緩，有天老師交給他一封信，要他回家帶給母親，母親看了信跟他說：「老師說你太聰明了，學校教不了你，要你留在家我親自教你。」後來在母親的循循善誘下，他成為舉世偉大的發明家，有天他整理母親去世後的遺物時，竟然發覺，當初老師要他帶給母親的信是這樣寫的：「令郎智力遲緩，學習不力，學校無能為力，以後請自行調教。」不禁讚嘆：「幸好他有個不平凡的母親」。

所羅門說過：「凡事都有定期，天下萬物都有定時，栽種有時，拔出栽種也有時，靜默有時，言語有時。」人之不同，各如其面，孩子成長的過程不要怕慢，如果因為杞人憂天而揠苗助長，反會自食惡果。