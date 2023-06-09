那天正準備上課的前幾分鐘，發現放在講台上已經被我關到靜音狀態的手機 突然不停地震動，我隨便瞄了一眼，看到是一個以中國區號開頭、來自上海的電話號碼，我以為是國內哪個親友有急事打來的，來不及多加思考就按下接聽鍵，沒想到這個接聽鍵一按下去，就像打開了潘朵拉魔盒，一個多星期了，這個以中國區號開頭的各種電話號碼，從此源源不斷地打進來。

話說那打第一個打電話的，是個自稱上海出入境管理局的男生，說他們在一個叫李勇的入境旅客行李中看到我的名字和其他信息，所以特地打電話來跟我確認。我說我根本不認識什麼李勇，最近更沒有任何一個親友回國，應該是找錯人了。他卻繼續說，「找的就是妳啊。」這時我才驚覺有詐，恰好學生開始進入教室，我立刻掛掉電話，可是已經晚了，一整堂課兩個多小時，陸續有十幾通來自上海的不同電話號碼。

雖說這些年類似的詐騙 電話接到不計其數，但像這樣在短短兩個多小時內密集地狂轟濫炸，幾乎打爆手機還是第一次。回到家後，大家一起分析，認為是因為第一個電話接通了，他們就知道這個電話是有效的號碼，於是就被列入了他們的名單，一直打到妳按他們的指示鍵，一步步把錢從銀行帳號匯出為止。

這幾天，手機雖然沒被打爆，但花在刪號、聽留言、再刪留言上的時間已經多到煩不勝煩，尤其讓人生氣的是，以往接到假以中國領事館名義的詐騙電話，號碼開頭都是美國各州或加拿大的區號，無論是錄音還是真人說話，妳接或不接，直接掛掉或刪掉就完事了，現在不僅沒完沒了地打，還要留言。

令人不解的是，在絕大多數人已經識破這些花樣翻新的詐騙電話技倆後，他們還這樣孜孜不倦地做著這種無用功，到底能騙到多少錢呢？這些年來，據我認識的人當中，從未有人上當受騙過。有的人甚至把打電話的騙子大罵一頓，詛咒騙子全家沒有好下場，騙子騙術依然不見收斂。

說到上當受騙，三十年前倒是有熟人被類似的電話騙過。第一個是我們樓下的一對中國留學生 ，騙子在電話裡恭喜他們入選一個活動的中獎名單，要他們某月某日到某地去領獎。他們真的打扮得漂漂亮亮，西裝革履、裙裾飄飄地開車一兩個小時到美加邊境的一個地方準備領獎，去了才知道，他們必須花錢買活動主辦公司的產品才有資格進入所謂的中獎名單，而這名單也僅僅是有機會被抽到獎，不是進入名單就一定能獲獎，所謂的大獎也就是一個家用電器。這家人了解真相後，一分錢沒花就灰頭土臉地打道回府了。

另一個上當的是我們一個校友，他接到電話是美國讀者文摘打的，也是告訴他入選了中獎名單，只要他訂一年讀者文摘就有機會中獎。校友真的就訂了一年讀者文摘，由於他很快就要博士畢業搬家，所以就把這份雜誌訂到我家。我們看了一年讀者文摘，始終沒等來中獎機會，因為那就是個紙上的大餅。

雖然這兩個電話都是騙人的，但那時候的騙子還有基本底線，不像現在的詐騙電話，就是赤裸裸地直接搶錢。