疫情 前，女兒女婿和我們老兩口，曾駕車沿著南方墨西哥 灣岸邊，從休斯頓出發一路向東，逕直向鄰州路易斯安那州行駛，一路上林蔭夾道，陰涼舒適，盡情賞悅街景。筆直樹幹、樹蔭龐大如傘的樹冠，層層疊疊，迅疾閃過車窗，樹幹像列隊的衛兵嗖嗖地沿著窗外奔跑致敬，好像齊喊著，「路易斯安那歡迎您」！

進入紐奧良市區，明顯感到法國殖民地的歷史縮影，許多飯店都是法國口味的菜餚煲湯，加拿大魁北克的蝦蟹魚蚌，還有當地人愛吃的鱷魚肉丸子，法國蝸牛、韃靼牛肉、黑松露、鵝肝、洋蔥高湯也是司空見慣；飯店櫥窗CajunFood坎肯食品，講的是阿卡迪亞移民獨特的調味品，以辛辣著稱，辣椒、洋蔥、大蒜、香葉為主料，嘗一口就知道是紐奧良風味了。

一組音響擺地攤似的獨奏者獨唱或小合唱組合，混聲編排隨處可見，有時就在飯店前即興演出為門店拉客，那投入忘我的神情感動著遊客，演奏演唱水平出乎預料之高，絕對想不到地攤文化竟有如此魅力，路人往往駐足傾聽欣賞，迷戀至深流連忘返。藝術廳、脫衣舞女表演廳、咖啡 館、賭博室、袖珍音樂廳沿街密密麻麻，自由進出免費觀看，據說美國黑人藍調音樂（Blues），說唱式的半吟半唱的樂曲，就是誕生在這塊土地。

這裡也是法國人生活的聚居地，浪漫無比的法式樓閣沿山起伏，一股法蘭西風味，夾著墨西哥灣的海腥味撲面而來，有巨大的法國石雕噴水池、階梯式的石板和馬牙石坑坑窪窪不平的甬道，紅色房頂法國落地窗、綠色藍色的金絲絨窗簾，好像看到了艾菲爾鐵塔、塞納河的波浪、巴黎聖母院，全都是法文標誌，法國人的世外桃源，在美國的第二故鄉。

紐奧良作為密西西比河的入海口，有滔滔不絕的導遊介紹，可以飽覽河面風光、遠航的巨輪和白色點點的白帆。河水湧浪滾滾南流，使人想到馬克‧吐溫「湯姆歷險記」的湯姆索亞和哈克貝利‧芬的笑貌，以及船員們歪戴著鴨舌帽扣在前額上，在烈陽之下昏睡著，等待輪船到來的搬運工無奈懶散。

紐奧良每年都是風暴海嘯肆虐的災禍必經之地、低氣壓旋流窩的造孽之地，大量的災民就會逃到相鄰的各州，大家都會伸出友好的雙臂擁抱他們；這個時刻，悲哀傷感的藍調音樂，更能發揮出特有的力量，更加深沉、哀怨，仰望蒼天呼求上帝的護佑。