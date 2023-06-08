先前跟朋友一起聚餐，聊起去什麼地方可以買到新鮮、便宜又是當地生產的水果、蔬菜 、鮮花、果醬、麵包？Lisa說：「Saratoga在West Valley college停車場內就有一處農夫市場，場地很大，每個周六都很受附近各色族裔家庭主婦的青睞。」

說來慚愧，我在Saratoga住了三十多年，上班時因忙，為趕時間總在超市買菜，照單一次備齊食物即走人，腳步匆忙，更別談有閒情逸致去逛農夫市場。

那天天氣晴朗心情又佳，忽然動念去West Valley college農夫市場。九點多已經湧進不少人潮，一頂又一頂遮陽棚下的攤位販賣著許多水果蔬菜、鮮花、盆栽或果醬、堅果、自製食物及烘焙麵包，人來人往洋溢著市集的氣氛。我們一攤又一攤逛，不像去買菜，像去園遊會，東看西瞧有一份新鮮感。

在美國，到處都有大小規模不一的農夫市集，開放時間不固定，類似台灣的菜市場。這裡除了不賣肉或魚之外，以當地所產最新鮮的蔬果最多，也能買到令人懷念的地瓜葉、油菜、豇豆、空心菜、大小黃瓜、萵筍、各色彩椒、大蒜苗，夏季時偶爾也會見到白玉苦瓜，還有許多從沒見過也沒吃過的蔬菜。

水果中以草莓的攤位最多，因為是當地當季的盛產期，新鮮又甜，一盒又一盒鮮紅欲滴既大且艷，令人垂涎。這些草莓來自灣區不遠處，以產草莓聞名的加州 ，每年都會舉行草莓博覽會，有興趣的人也可以去參加。

熟食攤位除了印度餐、中式鍋貼、餃子、包子，也有墨西哥Taco、烹焙麵包外，還有現買現做的烤肉和烤雞，濃濃碳烤的香氣撲鼻而來，令人頓覺饑腸轆轆。

藍天白雲微風輕吹，陽光灑落一地，感覺舒坦又愜意。慢慢逛慢慢挑，要多少自己挑自己選，沒有爭先恐後，也沒有量多的煩惱。其中有一攤位大排長龍，大家很守規矩耐性地排隊等著點貨，成了當天市集最惹人眼球的一景，讓我體驗到美式菜市場多元化的民族特色。

在農夫市場買到的，都是當地所產最新鮮的蔬果，又大賣相又好，最適合即買即食或補貨周期短的人家，相較於超市，趕集的蔬菜水果更新鮮甜美，而且多了一份人情味。

超市有超市的優點，能買到魚、肉、雞、鴨及各種冷凍食品、調味料、乾料或雜貨、廚房用具等等，一次可買齊一周食品，省時又方便又可刷卡；但美中不足的是，氣氛與空間沒農夫市場好，有買完馬上匆忙離開的侷促感。反觀農夫市場貨雖然少，有些也貴一點，但很新鮮，吃起來放心又健康，又能享受室外擺攤的市集氣氛。兩者互補，正是繁忙家庭主婦最期盼的生活方式。

偶爾逛農夫市場，不但帶來驚喜也能調劑緊張生活，即使不買，走走看看，既健身 又賞心悅目，也值得。