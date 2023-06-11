元旦的早晨，先生接到好友保羅的電話，原本以為是賀新年，不曾想，這通電話是從醫院打來的，先生吃驚的詢問：「發生什麼事？你還好嗎？」，保羅去年六月初在院子裡摔了一跤，右腿粉碎性骨折，在醫院躺了一個月才出院，先生猜想可能身體比較虛弱。

原來，去年聖誕節 的早上，保羅胸口發悶，呼吸困難，太太康妮馬上將他送往了急診室，在醫院做了一大堆的檢查，發現肺部不明原因感染，經過測試，也不是「新冠」，醫生使用各種特效消炎、類固醇之類的藥物，都不見效，醫生決定元旦下午開刀檢查。

術後第二天，保羅來電：「還是沒有找到原因，需要再做一次手術 。」這時保羅還擔心昂貴的醫療和住院費用。

手術後，保羅的狀況一直不穩定，還沒有等到第二次手術，保羅陷入昏迷，醫生做了氣切、插管急救，看到保羅痛苦的表情，康妮萬分心痛和不捨，昔日高大強壯的保羅，已經瘦到皮包骨，讓人十分難過。保羅和先生是至交好友，兩人有著相似的經歷，同樣在事業上大起大落，都十分努力東山再起，可惜時不我予，頗有英雄惺惺相惜的感慨，想到保羅壯志未酬的心願，真是十分傷感。

一月下旬，醫生通知家屬，保羅「清醒的機率是零」，康妮十分糾結，經過慎重考慮，康妮決定放手，通知了在外州的孩子們，月底拔除維生系統，保羅的生命停格在六十七歲，死亡證書是心肺衰竭，不明原因呼吸困難？不知道是否是新冠變種？

「長亭外， 古道邊，芳草碧連天。天之涯，地之角，知交半零落，一瓢濁酒盡餘歡，今宵別夢寒 」，人生難得是歡聚，唯有離別多，雖說世事無常，但還是讓人心有不甘。

親朋好友離世，讓我們痛苦萬分，尤其是驟世，令人震驚和無法接受，「平安就是幸福，健康就是財富」，現在每天仍有人感染、死亡，疫情 不會馬上結束，許多國家、政府除了鼓勵接種加強針之外，取消了各種疫情管制措施，我們自己仍然不可放鬆警戒。