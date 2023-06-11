瑪莎在一家肉類配送工廠做行政主管多年。一日，她處理完當天的工作後，需要進入公司設置在廠房後面的巨型肉類冷凍倉庫查證一個檢驗的號碼，在她步入冷凍庫後，瞬間她背後的門竟然自動關閉，將她反鎖在裡面。

這道門無法從裡面打開，她發現頂住門的三角架沒有完全撐開，因此半開的門便自動關上，她著急得不得了，拚命敲擊著那一英尺厚的金屬門，並不停大聲疾呼救命。

然而任由她死命吶喊，隔著那道冰冷厚重的門，外面完全聽不見；更何況又過了下班時間，工廠內的員工早已經先後陸續離去。

她的恐懼感隨著自己無助的尖叫捶打漸漸升高，她意識到自己手腳逐漸不聽使喚，接著全身開始冰冷得發抖。不知過了多久，她的肌肉 開始僵硬，已經嘶聲力竭，再也無力氣吶喊及捶打那道如惡魔般的鋼板門，她知道自己今夜必凍死在冷凍庫內無疑。

就在她已經絕望的那一刻，冷凍庫的門突然打開了，她以為是自己因恐懼過度而產生的幻覺，她那幾近冰凍的腦子已分不清是真還是夢，儼然外面站立著的是天使 降臨的東尼。她蜷縮成一團的身體顫抖不已，見了東尼，她隨即撲倒在地，嚎啕大哭。

事後她問這位救她一命的恩人怎麼知道她在冷凍庫內的？東尼道出了來龍去脈：東尼在這家工廠擔任警衛已三十多年，工廠內員工在忙碌的工作環境中，大多一早行色匆匆地進入公司，下班後都迫不及待地趕著回家。許多人視警衛為可有可無的職務，往往視而不見，可是瑪莎是少數幾位會與東尼道早安及晚安的員工之一，尤其是無論瑪莎多麼匆忙，她一定會停下腳步向東尼致意，她是唯一從無例外的員工。

那天早上，瑪莎上班前一如平常對東尼道早安入廠，下班後，東尼還等著聽瑪莎帶著微笑的「晚安明天見」，卻遲遲未見到她離開，他以為瑪莎還在加班，但是幾個鐘頭過後，仍然不見她走出來；他認為事有蹊蹺，狐疑地走到瑪莎的辦公室，卻不見她的蹤影；他遂到前廳以廣播尋找瑪莎，廠內死寂一片，毫無回應。驀地，他不假思索地快步趕到後面廠房去開冷凍庫的門，門一打開，呈現在他眼前的是身陷困境的瑪莎，他救出幾乎凍僵的瑪莎，真可謂奇蹟。

事情發生後，在公司的慶生會上，瑪莎帶著感恩的語氣說每天上下班，她都會以平常心對在警衛室的東尼打招呼說早安、下午道晚安，那是她表達對一個警衛的關心及尊重的基本態度。想不到這份持恆的善意救了她一命，東尼也說，多年來每天見數百員工進出工廠，瑪莎每天的早晚安招呼是他所期待的簡單互動及關懷，瑪莎對他的尊重，讓他感受到身為公司一分子存在的價值感。

人間需要的不是居高臨下的同情，而是在細微之處不動聲色地尊重體諒他人。沒有架子的善良，就是最頂級的魅力，萬事皆空善不空。我們當以平常心對待每一個生命，尊重每一個人。