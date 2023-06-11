Jacob是一位剛滿二十歲的美國大學生，出身於美國鄉村聖路易斯，是我在美國念書時因為一門文化課程認識的朋友。這門課程是學校特地幫國際學生安排的，主要是讓國際學生能更深入地融入美國文化，從中適應美國的生活。

而Jacob正是學校幫我安排的學習夥伴之一，第一次見面約在學校的素食餐廳，健談的他展現了熱烈的一面，不斷地跟我介紹他自己與學校相關的事情。我們每周都有固定的「任務」要完成，主題內容就是一些關於不同文化對於一些議題的觀點，彼此在寫成作業報告上傳，作業主題的內容五花八門，包括保險、安樂死、人權等項目。

在與Jacob的對談中，發現我們聊天的內容中，除了「主題任務」之外，幾乎沒什麼提及到比較私人的部分，例如父母從事的工作、每個月繳了多少貸款 、在外面打工的薪水、學校給了多少獎學金、畢業後要還多少貸款，在校成績等問題。這些問題在華人中則相當常見，大家習慣詢問或打聽別人比較私密的事情，也或許大家並沒有把這些問題視為隱私 ；相反地，美國人會把這些問題歸於個人隱私，對他們來說，這些並沒有分享或是回答別人的必要。

Jacob會跟我討論球賽、下西洋棋、聊生涯規畫、邀請我到家裡共進晚餐，但可能也就止於此，如果是更進一步的私人問題，他可能只願意跟自己的家人或是另一半分享。當然，或許會說這只是文化上的不同，這些被認為「隱私」的問題並沒有惡意，單純只是出於關心，不需要太敏感；然而到了現代社會，這些問題多少也會造成別人內心不太舒服。

我認為，這些問題或許正是源自於部分的比較心態。求學時，我們習慣在成績上與人競爭，出社會後會在薪資上與人比較，之後在比較的過程中產生優越感或是焦慮。跟Jacob聊過後，雖然美國學生也重視成績，但他們不會把成績視為評斷一個人的唯一標準。

Jacob告訴我，他完成大學學位後想申請醫學 院，所以維持在校成績對他來說十分重要；但如果一個人的興趣是成為廚師，那麼在學校拿到好成績並非必要條件，而是在求學的過程中，找到對未來成為廚師這件事有幫助的事情，例如到餐廳去實習或是打工。相比以前剛退伍開始工作沒多久時，大家的話題總是圍繞在薪資、年終獎金多少、要買多少錢的車子跟房子，情侶間也常被問什麼時候要結婚或是生小孩。我們的文化中總是有一套標準公式，來衡量一個人的人生是否「合格」，一旦偏離了標準公式的人生，就會開始被質疑。

然而有些人就是喜歡頂客族的兩人世界，沒生小孩就被長輩歸到「不負責任」那塊；從事自己喜歡但薪水不是那麼優渥的工作，會被規勸去挑戰薪水高但非興趣的工作。

這些世俗的框架總是壓抑著我們，內心有自己的想法與外在標準不斷的衝突進而鬱鬱寡歡。

這些現象短期或是永遠不會改變，但我們能做的是放下心那份攀比，自信地活出真實自我的人生，拋下世俗觀念綑綁的束縛，畢竟，只有自己能定義自己的人生。