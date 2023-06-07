我出生於台灣南部鄉下，小時候看到瑞士的風景名信片，不禁讚嘆「世界有這麼美的地方？」而在成長過程中，也聽到「打造台灣成為亞洲瑞士」的口號；瑞士就成為我心嚮往之處，盼有機會一睹其芳容。

我進入職場後，到歐洲自由行，第一站即到瑞士。飛機在第一大城蘇黎世降落後，我搭火車來到首都伯恩。瑞士由二十六州組成，聯邦宮(Federal Palace)是立法行政機關所在地，總統由聯邦委員會的七位成員輪流擔任；舊城被聯合國 列為世界遺產，十三世紀的鐘塔(Zytglogge)吸引了許多遊客佇足觀賞雞鳴、小熊閱兵熱鬧報時的情景。

接著來到日內瓦湖畔的洛桑，聯邦最高法院所在地；山丘起伏，有「瑞士舊金山」的雅稱；奧林匹克總部設於此，也被稱為「奧運之都」。往後幾天，我以洛桑為定點，細細品賞瑞士的美。

阿爾卑斯長號(Alphorn)原是牧人召喚牛羊、告知村人禱告時間或在山區傳遞資訊的工具，之後被推廣為瑞士的代表性樂器；其並不是長號，樂器以木頭製作，長三至四公尺的圓錐管，末端喇叭口如牛角般彎起，我在山坡上聆賞身著傳統服飾的藝人表演此古老的樂器，餘音繚繞山谷。

日內瓦有「和平首都」之稱；聯合國日內瓦辦事處、國際紅十字會總部、世界衛生組織皆在此地。我特別抽一天到萬國宮(Palais des Nations)參觀，其乃僅次於紐約聯合國總部的第二大聯合國中心，外圍公園花木扶疏，景致優美。

某天，當我望著坐落在日內瓦湖上的希永城堡(Château de Chillon)，名聞遐邇的中古世紀城堡建於小島上，僅以廊橋與岸邊相連；城堡與湖光山色相映，我情不自禁讚嘆眼前的瑞士比風景名信片還美。

瑞士不僅美且富有，我理所當然認為瑞士人生活無憂無慮，然而與當地婦女聊天，她分享一段故事，改變了我的想法。

她的朋友出生長大於洛桑，少女時期到印度 ，回國後卻得了憂鬱症，因她在印度所看到的貧窮、落後、髒亂對她衝擊太大，讓她否定了過去，她認為以前是活在假象裡，真實生活原來充滿許多不美好之事。

那故事在我年輕的心湖裡投下一顆小石，激起漣漪，我當下感恩我的過去，感恩小時候體驗到的貧困，感恩能來到瑞士飽覽美景。

二○○六年夏天，我與夫婿自駕遊義大利 後，忍不住阿爾卑斯山美麗的呼喚，我們搭火車來到瑞士的滑雪勝地策馬特(Zermatt)，賞馬特洪峰(Matterhorn)，其並不是阿爾卑斯山最高峰，但最著名，四面錐體，陡峭獨特的神采，為美哉瑞士，美上加美。