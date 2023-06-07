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歐洲的市集

李麗珠

無論在繁華的大城或僻靜的小鎭，「市集」都是歐洲再普通不過的攤販文化。這種每周在固定時間和地點聚攏的流動攤販，不但為當地居民提供不少生活上的方便，也逐漸形成別具特色的另類景點。

位於德國萊茵河畔的千年古鎮美因茲（Mainz），除了有無數歷史走過的痕跡，也有先生與我曾經留下的許多腳印，而使我們一直回味無窮並始終念念難忘的，仍然是那清晨即始的攤販市集。

我從不曾探究古巷教堂前這偌大的廣場，是如何能在次晨的曙光初露之際，瞬間出現這麼多已安置妥當的攤販；四下散布的攤販望不見盡頭，兜售的生活所需也是五花八門，微風伴隨他們輕輕的吆喝聲，每個人都引頸期盼充滿希望的一天。只見南來北往的過客或停或留，我也隨人置身於顏色鮮艷的蔬果攤前，終於初次見識到飽滿肥碩的白長蘆筍；再順步走向近旁繽紛耀眼的繁花叢中，頓時竟感到在綠葉的襯托下，嬌嫩的花兒亦足以香人衣袖，多少也撫拭了久染塵埃的俗世身心。

空氣中飄來陣陣的炭火燒炙味，很快就把我們引到烤肉攤前，我們索性點了杯溫熱的紅酒，身朝著小桌邊一靠，就著外硬內軟的麵包，配上起司和橄欖油，大口嚼起烤香腸來。此時太陽已經緩緩升起，金光也漸次溫暖了大地，我環顧四周的和樂景象，不禁更扣緊了先生的臂膀，只感到一片衷心的滿足。

在石縫中都能蹦出鮮花的義大利，色澤美艷的市集更是所在多有，它們或散布於溪水和老橋邊，或隱身於長巷與古道中，而且並不僅限於在晨市一隅。

我總喜歡盯著身繫寬鬆圍裙的每位胖媽媽，滿臉正經地在菜攤前逐個精挑細選，嘴裡還不停的嘟囔著什麼，可能正在想著如何滿足那挑食的先生，或是正琢磨著如何為兒孫烹調出可口的一餐。

米蘭離市區不遠處的狹長運河，昔日曾是貨物進出的集散中心，如今河岸兩邊的餐館林立，周邊常年不乏有攤販雲集，兜售的商品竟也多得出人意表，甚至有精緻的陶瓷與骨董，特別是每到了節慶與假日，前來尋寶的人潮充斥在每一個角落，各處的歡笑聲此起彼落；我們數度投身其中，也沾染了他們的滿足與快樂，總能在飯飽微醺之餘，每次都周而復始地盡興而歸。

若要提及歡樂之最，那就一定是聖誕市集了。歐洲各國的聖誕市集都自成一格，無論是在熊熊炭火下的燒烤小食，或是在大雪紛飛中一杯簡單的熱飲，伴隨光彩四射的裝飾，一切都是那麼炫人耳目；君可見米蘭大教堂旁那閃耀著萬丈光芒的聖誕樹，和廣埸前後那排列整齊的聖誕小木屋，以及木屋四周洶湧購物的人潮？你是否也和我一樣，已然聞到屬於聖誕的歡樂氣息，準備迎接一個更有希望的來年？

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