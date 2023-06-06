一九八八年初登紐約百老匯 的音樂歌舞劇 「歌劇 魅影」（The Phantom of the Opera），在叫好聲中演出了三十五年後，終於在今年四月畫下完美的句點。這齣以巴黎歌劇院為背景的淒美故事，也曾透過各種不同的語言呈現在許多國家的經典舞台上，相信有太多的人也和我一樣，即便是前後觀賞了無數次，仍感覺意猶未盡；也因此在日後的許多年裡，只要與先生有機會踏進巴黎，我急欲前往的地方，已然不再是鐵塔或香榭大道，而是魅影中那神秘的巴黎歌劇院（Opera House）。

這座於一八七五年正式啟用，可容納兩千多名觀眾的歌劇院，融合了古羅馬和希臘式的建築藝術，不但有雄偉壯麗的外觀和金碧輝煌的屋頂設計，而且位於繁華熱鬧的市中心。從任何角度望去，只見它無論晴雨，總是挺立在寛廣的路面上，對著四周的一片車水馬龍，笑看滾滾紅塵中的世間男女。那種閃爍於無形的奪人氣勢，每每讓站在角落一旁的我，生出莫名的震撼。

走進歌劇院那精緻明亮的大廳，迎面而來的是盤旋於正中央，挑高又寬闊的弧形大理石階梯。我一步步拾級而上，似能感覺到魅影就如在新年化妝舞會中一般，會瞬間現身於樓梯的某一方，戴著他獨有的半邊面具，以高昂又淒滄的嗓音，唱出對女主角Christine的深情與愛戀。我來回輕撫著樓梯邊上的扶手，努力想收回早已飛揚出的思緒，有些不好意思地把自己再拉回現實。

不久前看到委內瑞拉的交響樂 指揮家Gustavo Dudamel應邀在米蘭歌劇院演出的影片，歌劇院就隔著一片小小的公園，坐落在著名的艾曼紐二世迴廊（Galleria Vittorio Emanuele II）斜對面，院內的雕梁畫棟在鏡頭中一如往昔，不禁勾起我對米蘭的諸多美好回憶，尤其是與先生在皓月當空的夜晚，徒步穿過大教堂（Duomo ) 一路走到米蘭歌劇院，聆聽的那場精采絕倫的鋼琴演奏會。

我們才剛跨入劇院大門，就被眼前的排場震懾住了；只見一位位氣質端莊的服務人員，身著中古時期的傳統服飾，引領到場的觀眾順次入坐；先生預訂的座位是在包廂內，我們被引至二樓的一扇小門前，有人慎重地從懷中掏出鑰匙，小心翼翼地扭開了門，示意我們可以隨時逕自出入；大紅絨的坐椅柔軟又舒適，兩旁金色的扶手雕著細緻的花紋，我忍不住探頭四下環顧，感覺已置身在莊重豪華的殿堂中，富麗堂皇外也盡顯貴氣逼人，反而忘了自己原是來聽演奏會的。

巴塞爾（Basel）每年夏天舉辦的音樂季，長久以來都是瑞士的一大盛事，有許多知名的音樂家受邀在此做季節性的演出，而演出的地點就在離火車總站不遠、面對群山起伏及綠水環繞、四周景色秀麗的巴塞爾劇院（Basel Musical Theatre） ; 先生與我曾經多次行經這座亮眼的大樓，由於錯過了演出季節，無緣得以正式步入演奏廳窺其全貌；感覺上雖然多少有些遺憾，但是也為下次的來訪，找到了另一個冠冕堂皇的理由。

人在每個階段都有不同的追尋目標，知道個人真正的興致所在，才能更有勤奮向上的動力，讓自己生活的更好也更美。