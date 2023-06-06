四月的暖風將我們帶到位於維吉尼亞 的女兒家。離別幾年又相見，全家人分外高興，女兒和女婿幾年沒變化，外孫子和外孫女卻已是英俊少年和秀麗少女，真讓我們喜出望外。

十四歲的外孫女蘇蘇天資聰穎，有一對明亮的大眼睛和一雙靈巧的手。她很早就顯出超常的創造力，在學校她認真學習，成績優秀；放學後，她在家忙於自己喜歡的事，做手工、編織、畫畫，樣樣喜歡。她的房間裡展示著很多自己的作品，風景畫、抽象畫、編織品和串珠裝飾品；她還會用毛線編織杯墊、手袋、圍巾等等。近來，她用細毛線編織花朵、星星和蝴蝶，再把這些小藝術品掛在鑰匙環上，賦予實用的鑰匙環有趣的裝飾，她的設計作品再次得到老師和同學們的青睞。

當她在網上看到立體打印機介紹時，一下子就迷上了，因為它能按照設計圖紙，將熱熔的塑料分層打印並黏接成立體的塑料小盒。女兒和女婿為外孫女買了一台立體打印機，她很快打印出小巧玲瓏的盒子；小盒外形奇特、開關方便，適合收納圖釘、別針和戒指等小物品。

她還用不同顏色的原料做出不同顏色的漂亮小盒，送給老師們。她說，因為老師們一向對她很好，她要感謝老師。之後，不少同學們要她的小盒子，家長們也紛紛付錢給她，最終，外孫女只收下十幾元的材料費，她說，以後要自己設計更好的新產品。

越來越多小朋友喜歡並加入課外手工活動中，在蘇蘇的倡議和帶領之下，她們正在籌畫一起編織大毛毯，送給無家可歸的老人，老師和家長們都為孩子們的勤勞與善良而感動。