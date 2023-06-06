兒子十年級暑假的一天，我下班後，他匆匆忙忙地讓我帶他到寵物店去買一條魚，我心裡滿是疑惑，家裡沒有養魚的計畫啊，買魚幹什麼？買什麼魚？兒子只是簡單地跟我說：「我的領導力課要用」。

當時兒子和他的高中同學正在辦暑期夏令營，領導力講課的內容是他自己設計的，我想，既然講課要用，當媽的也沒什麼好說的，我拉著他就去了寵物店，他精挑細選地買了一條魚。

過了一陣子，我突然想起這條魚的事，就問兒子：「你買的魚，到底和領導力課有啥關係？」

這時他們兩期的夏令營已經圓滿結束了，他也有充分的素材和我分享。他給我分享了這樣一幅課堂場景：周四的課堂，上了五分鐘課後，有小朋友不遵守課堂規定，他這個平時溫文爾雅的老師突然發起火了，嗓門比平時高出兩倍，有點怒氣沖天、氣到極點，隨手就把一條魚從魚缸裡給撈了出來，扔到桌子上。

小朋友們都嚇傻了，老師平時不這樣啊，這是怎麼了？他們看著桌子上的那條魚，撲騰、撲騰，慢慢地撲騰得越來越弱，小朋友們都知道，一條魚如果離開水兩分鐘，就有可能死掉。課堂上有的小朋友開始抓耳撓腮，有的嚇得坐立不安，有的不停地喊：「天啊，天啊」，有的趴在桌子上閉上眼睛。兩分鐘過後，他把魚從桌子上抓起來放回魚缸裡，小朋友們才長長地鬆了一口氣。

接下來的時間，老師問學生，「剛才對於那條魚來講，是生死關頭了，可是為什麼沒有一個人做點什麼行動呢？光是著急、害怕、不知所措，能救魚嗎？老師生氣表情再難看、發再大的火，也抵不過那條魚隨時都有可能死掉緊急啊！」「這個時候不需要猶豫，最需要的是在困難的情況下站起來行動，把魚抓回到魚缸，先救魚再說，什麼是領導力？有狀況出現的時候能站出來，當機立斷採取行動，這就是領導力！」

隨後老師告訴學生們，剛才那一幕其實是「設計」好的，那條魚是一種特殊的魚，可以在魚缸之外存活十分鐘之久；老師的生氣也是「表演」出來的。這個情節是很多大學裡的領導力課程的內容之一，大學生的反應也是各不相同，但通過這活生生的例子，可以讓學生們內心有深深的震撼，在今後的生活中，埋下一顆採取行動的種子。

好一堂生動的領導力課！聽了這個魚的故事，讓我有很多感慨。在我們的生活中有很多這樣的情況，我們是焦慮得抓耳撓腮，還是果斷地採取行動，這就是體現領導力的時候。

記得一個小朋友上完課後深受啟發，他當時在的童子軍裡矛盾重重，很多小朋友紛紛離開轉隊，這個小朋友想起暑假上的領導力課程，覺得應該採取行動而不是躲避逃離，於是他選擇留下面對問題。他和另外一個小夥伴給家長和小朋友發匿名問卷調查：「你們覺得我們隊伍最大的問題是什麼？」「你有什麼建議去改進？」在開誠布公地和家長、隊友面談後，他們制定了整改措施，大家彼此增進了信任，都紛紛進言獻策，這個童子軍慢慢回到正軌，避免了一場危機。

這魚和領導力的例子淺顯易懂，寓意深刻，它告訴我們：遇到問題，採取行動。