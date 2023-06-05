住家附近是一個丘陵地帶的老住宅區，這裡家家戶戶都有樹木和植被，許多小動物也喜歡在這裡生活，有鳥兒和松鼠，冬天偶爾也有土狼出現。

我家前院有棵百年的雪松，院裡院外有些花花草草和終年長青的圍籬。由於位在街的轉角，旁邊還有些綠地，七八棵各色茶花點綴在一條草坪上，後院鋪了地磚，但有一方小花圃，是特地留下來的，供我種植一些植物。

車房的車道旁種了一棵枇杷樹，每年五、六月枇杷結果，雖然有鳥兒來啄食，有點髒亂，我還可以應付，到底只是一個多月，每天掃一兩次而已。但是今年可不一樣，大概是年初雨水特別多，所有的樹木花草在這個春天都長得欣欣向榮，這棵枇杷樹更是搶得第一名，枇杷又多又大，不但鳥兒來食，附近的松鼠們也加入了「吃到飽」行列。

我不在乎松鼠來吃，只是牠們吃飽了，我得為牠們善後。一地的果核、掉落的果肉、被踩過掉下來的樹葉，還有果皮。沒錯，這些松鼠還會幫枇杷剝皮，真有耐心。熟透的果皮掉在窗台上，黏在地上，又經過行人踩踏，真不容易掃。我還擔心如果不掃，天熱有細菌滋生的問題，我這已是耄耋之年的老太太，要餐餐為松鼠們服務，實在不甘心。

僅僅一個上午我掃了三次，終於想通了，我既然無法阻止松鼠們來，也趕不走牠們，那只有想辦法去除牠們來的根源了。第二天早上，我推遲和兒子出去吃早餐的時間，等園丁海米和艾文來，要求他們把枇杷樹上所有黃的、綠的、大的、小的枇杷都剪下來，甚至連樹枝一起剪，不要心軟。

用餐回來後抬頭看，只見一樹的綠葉，不見枇杷，地上也乾乾淨淨。

今早出門例行晨走前，特地繞彎到車房前查看，啊！不需要再善後了，我的「松鼠之戰」獲勝了！