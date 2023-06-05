四月中旬跟團旅遊歐洲，非常慶幸進入了一個多元又和諧的團體，不同膚色、不同民族的幾十個人在兩個星期內同住同行，穿越數個城市，跋涉幾千公里，從陌生到熟悉，相互理解謙讓。在欣賞歐洲人文風情美景的同時，也收穫了很多團友的人生故事，讓我第一次跟團旅遊的經歷畫上完美句號。

這個團基本上是六十歲以上的人組成，稱為「老年團」也不為過；團員多是夫婦相隨，也有姊妹、兄妹、多年好友結伴而行。

團裡有一個十二人組成的小團體，五對夫妻加一對母子，領頭的是位八十六歲的老太，她的兒子孝順地陪她出行。據團員介紹，老太一直熱心公益，在如此高齡還參與社區服務。老太精力旺盛，一旦發現合適的旅遊路線，她在群裡振臂一呼，總有應者聚集在其麾下。所以每次出遊，總是一大群，前呼後擁。他們是一個緊密的結合體，吃飯、坐車、走路都密不可分，即便有誰抽到坐前排的幸運位置，也會放棄，只為不與團體分離。

傑妮和希瑞是相識相知四十多年的密友，她倆的友誼開始於兩人共同處理的醫療案子。當時傑妮是社工，希瑞是護士，因為兩人同心協力破解了官僚機構的不當處置，挽救了一個家庭，也因此事她們看到對方的正義和善良，惺惺相惜，一起走過人生路上的高峰低谷。

傑妮沒有小孩，卻把希瑞的孩子視為己出，參與孩子成長的每一步。當希瑞上夜班時，都是傑妮趕到希瑞家中，充當孩子們的夜間保護神。當傑妮住院手術 時，希瑞和孩子們像家人一樣照顧她。退休 後，兩人相約一起旅行，並肩欣賞大千世界。

傑妮腿腳不便，希瑞每次都耐心地陪她一起緩緩慢行。這次旅行結束後，她們將飛到阿姆斯特丹，馬上開始另一段遊輪旅行。九月，她們還將與另外四個朋友開房車去看紅葉。傑妮敢於挑戰的勇氣令人欽佩，她倆的友誼也著實令人羨慕，人生得一知己，夫復何求。

凱跟虹是一對兄妹，七十年代隨父母從越南逃難出來，在難民營裡待了五年以後到美國，父母開雜貨店養育全家六口人，他們兄弟姊妹四人沒有辜負父母的辛勞，分別成為電氣、化工工程師。以前父母在世，兄弟姊妹每年都要陪父母出外旅遊，現在雖然父母過世了，兄弟姊妹也還會結伴出遊。他們已經定好七月的兄弟姐妹四人一起同遊夏威夷。也許是幼時的逃難經歷，讓他們意識到，無論在哪裡，無論如何艱難困苦的環境，家人的陪伴足以支撐一切，這才能一直保持如此親密的手足情。

朱迪和凱西是姊妹，她們的父親是一位長駐東南亞 的外交官，她們的青少年時代分別在印尼和菲律賓度過。因為生長在這樣的家庭，她們始終對旅遊懷有濃厚興趣。現在兩人都退休了，兒女都成家立業，兩姊妹就結伴遊歷世界，放飛自我。

辛利亞是一個開朗活潑的非裔女士，她的樂觀熱情給我們的旅行帶來很多歡樂。她退休前在監獄工作，給自己訂下的目標是每年至少兩次國外旅遊，她說歐洲已經走得差不多了，下面要往南美探索。

世界這麼大，自然美景，文化歷史精采紛呈。古人曰：「讀萬卷書 ，行萬里路。」旅遊的另一好處是去不同的地方見到不同的人，多日與團員們的交流下來，有一種「聽君一席話，勝讀十年書」 的頓悟。