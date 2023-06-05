午飯後，鄰居小白急急地跑來找我，她說：「不好了！張姐的女兒來電說，找不到媽媽了，打電話都沒人接！我去敲門也沒人應。不妨，你再撥撥她的電話看看。」

小白的語音剛落，我迅即按了張姐電話，的確如此。張姐向來準時接電話的，我想：「恐怕真有事了！」因為她平日常常病歪歪的，我馬上敦促小白去找公寓經理。

經理很快找出張姐的房門鑰匙，打開門一看，嚇！張姐一動不動地躺在地上，兩眼緊閉、臉色蒼白。小白大吃一驚，趕忙向前摸摸她的頭，看她尚有溫度、有呼吸，於是掀開被子，耐心地幫她擦洗身上的髒，換了尿布、穿上褲子。

說時遲那時快，經理撥通了急救電話。一會急救車到達，幾個身材魁梧的大漢將張姐抬上車。小白又給張姐在奧斯汀的女兒匯報了情況，幾個小時後，她的大女兒趕到醫院。小白便在張姐房內打掃起來，不多時，亂七八糟的房間，料理得整潔有序。

幾天後，張姐在醫院拒絕打針、拒絕插管，執意要回公寓接受護理。拗不過她的脾氣，只好讓她出院回公寓。她女兒回來，見房間整理一新，很是感激；又因在醫院陪伴病人，未睡好覺、十分疲乏，多虧小白主動來幫忙，還送雜糧粥、水餃、饅頭給她女兒。

因有工作任務在身，張姐女兒要回奧斯汀了，就把照護事項託付小白。公寓裡不少人說張姐有福，遇到了好人。小白也真是全力以赴，一天二十四小時病人床前不離人，她把丈夫小甄也拉上，白天黑夜輪班。

服侍張姐可不是易事：開始幾天，餵水、餵奶，病人都不輕易張開口，別說吃東西了，沒有耐心是絕對不行的。一試再試，小白、小甄勸慰、開導，她才慢慢地能吃一點營養奶。病情漸漸有轉機，小白就熬稀粥餵她，近日還為她包素菜餃子 。

張姐終於好起來了！近日我去看她，她臉上有了血色，就是行走有些吃力。她與我交談了幾句，滿含淚水地說：「我死裡逃生了。感謝小白和你們相救啊！」

張姐說的是實話，若不是小白及時找經理，從醫院回公寓後，小白夫婦又日夜耐心護理，她真的早已經走了。

小白做的好事何止這一樁，不久前，她還幫了一位身患胃癌的老人，此人因個性強悍，口碑不佳，很難找到護理，是小白幫了她忙。小白說：「公寓的老人來自五湖四海，相遇有緣，應相互幫助！人的個性嘛，可能與人經歷、身體有關，我們不必計較，要多諒解才好！」小白說得通情達理，行動也做得感人。這位病人愛挑食，小白常想法變花樣，盡力滿足病人口味；她還常給病人洗頭、洗澡、擦身，搞住房衛生，一般人真做不到。後來病人走了，公寓沒有幾人送喪葬禮儀費，小白竟送了幾十元呢！

小白是從西安來的，夫婦都是工人出身，隨女兒移民 來美，兩年前住進公寓，平日待人友好。大家都說，他們善良淳樸，是我們學習的榜樣。