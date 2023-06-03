午後，我欲駕車前往學校接孫子，上車後抬頭看見雨刷桿下別著一張紙條。取下一瞧，竟是一張五十五美元罰單！

我馬上拍照傳給兒子，他當即回覆被罰因由：「你的車停放院內草坪違規了。」我像洩了氣的皮球：「真沒想到，在自家院落停放車輛，也能吃罰單啊！看來什麼事都不能輕視、抱著僥倖心理。」

今年早春，孫子愛上籃球，兒子、兒媳將他送到一家籃球館學習後，又買了籃球架安裝在宅院車庫旁。為了便於孫子練球玩樂，從此我常將自己的車移停到院外小街路旁。

街路緊挨當地一所中學，路兩側立著好幾塊標誌牌，上邊分別寫著車輛停放時限和日期。如若有人不按規定停放車輛，將會受到處罰。由此，適逢孫子放學在院內練球，院外街路旁禁停車輛時，我便將轎車停放到院落左側草坪邊上。

其實，關於愛護保護宅院草坪相關規定，我曾聽過兒子鄭重提示。那是我家喬遷新居不久，一位熟知的華友從宅院門前路過，看到院內僅有的一塊草坪長得不夠好，多處出現荒禿裸露黑土，便向我建議：「乾脆把草坪除掉，種些蔬果多好啊。」當晚我向兒子道出此意，兒子當即回絕：「不行，草坪是公共綠地，有關部門明文規定，個人不能隨便處置，否則，會受到罰款處理。」

既然有規定不讓隨意變動，我便開始精心養護。除了適時澆水、除雜草、修邊沿之外，還在荒禿裸露處補種了草籽、撒了肥，使這塊草坪逐漸茂盛起來。

籃球館教練的系統傳教，使孫子的籃球技藝不斷提升，不光在學員比賽中大放異彩，而且兩個月後被一個籃球隊選中。全家人歡喜之餘，為孫子提供了更多便利與支持。我則開始淡化忽略愛護宅院草坪一事，且徒生僥倖心態：「院落有厚實茂密的樹牆，將轎車停放樹牆裡側草坪一角，一般人不刻意留心不會發現。還有，平日上街曾多次瞧見有人在自家院落草坪停放車輛，且把草坪碾壓得不成樣子，並沒有受到什麼警告和處罰……。」

在院落草坪一隅間歇似停放幾日後，心細的檢查人員造訪了我家宅院，毫不客氣地開了罰單。妻子聽過我的抱怨，義正辭嚴反駁：「人家是查處違規停車行為！不給你開罰單，你能受到這麼深刻的教育 嗎？」

我連連點頭稱是：「這教育是真夠深刻的，今生至死我都會將此事銘記於心。」