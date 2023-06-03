兒子高三的暑假，參加了近一個月的野外活動營，睡在野外、攀岩、爬山、半夜起來看日出、體驗溶洞森林、在湖裡游泳 。他和世界各地十幾個人的小團體，同吃同住了近一個月，彼此培養出很深的感情。

青少年在一起經常別出心裁，一天午飯之後，一個男孩突然興起說：「我給大家塗個指甲怎樣？」大家起鬨，試一試吧，為什麼不呢？於是這個男孩從女生那裡借來了指甲油，給男生都塗上了不同顏色。

戶外營結束時，我給兒子一個大大的擁抱，突然發覺他的指甲上竟然有了色彩？

我已經被孩子們訓練得很「老道」了，什麼事情都不會馬上大驚小怪。我心想，你老媽這輩子還沒塗過指甲油呢，你怎麼搶先了？我不動聲色地說：「哇，你挺潮啊？指甲油都塗上了？」兒子嘻嘻一笑，沒說話。

過幾天就要開學了，我提醒兒子，把指甲油擦掉吧。可是他回絕了：「媽媽，指甲油自然會掉的，我不會故意擦掉。」

我覺得彆扭，告訴他，同學們一定會向你投來異樣的目光，亞裔 家長也不喜歡。可是兒子說：「媽媽，我還是我，沒變成另外一個人，品行如一。為什麼塗了個指甲油就要被異樣對待呢？如果人們根據我的穿著外表來評判我，那他們根本就不了解我，我要去體驗自己的人生。」

兒子和我分享，說戶外營經歷讓他有機會接觸到以前沒接觸過的事情，並重新審視他以往的觀點和判斷。躺在星空下，他興致勃勃地與新認識的朋友談論農業革命的好處和陷阱。他也逐漸認識到，有些詞語和綽號，尤其是在媒體中常使用的詞語，正在變得扁平化，將人們貼上標籤；這樣的標籤不乏偏見和刻板印象，例如將塗有彩繪指甲的男性標記為「柔弱」。

他說：「我是學校的籃球隊員，從小到大踢球、打球，有點野。可塗了指甲油，我就柔弱了嗎？我在加利福尼亞山脈背包旅行時，一開始只願意和亞洲男性接觸，我認為共同的身分會讓友誼更親近。但有意思的是，我越來越喜歡跟一個來自法國的學生聊天，他對抽象數學非常投入，可以隨便想出解決方法的理論來取樂人。我開始擺脫對人分類的觀念，不帶有色眼鏡和人交往。」

果然，當兒子去上學時，從熟人那裡看到了奇怪的目光，收到關於指甲的尖銳問題。但在所有這些互動中，他只是簡單地回應：「沒什麼，我只是喜歡而已。」

人們很習慣對他人做出判斷，然而，第一印象並不能代表一個人的全部。通過這個經歷讓兒子意識到，彌合差異的最重要方法之一，就是和他人建立超越外表的關係。

兒子說，有了這個關於生活的新視野，他希望能繼續挑戰別人和自己，這樣大家就可以不必用刻板印象，真正建立聯繫。

兩個月後，指甲油確實自然消失了。我很高興這次指甲油事件，增加了兒子的生活閱歷，他也變得更加成熟。