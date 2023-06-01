製造小金熊。(作者提供)

記得在孩提時，每逢星期天，爺爺都會給我們五分錢零用錢；每月叔婆探望時，會送我們每人一份小禮物。他們所送的價值輕，情義重，半世紀後的今天，仍很難忘記。

如今，我們有了三個孫子、孫女，每星期五探望他們時，也一定會送給他們每人一份小禮物，就是希望給他們留下美好的回憶。我們喜歡見到他們拿到玩具時欣喜的表情，九年來不變。

最近，兒媳情商我們代照顧孫子和孫女一個星期，好讓他們能趁假期飛往紐約慶祝結婚周年紀念，重溫久違的二人世界。在照顧期間，有一天，我們引領孫子、孫女大掃除，在清理他們的房間時，讓我非常驚訝，衣櫃和儲物室都堆滿玩具，有大有小，林林總總，還有裝滿好幾個大塑膠袋的小玩具，有些細小的甚至散落許多角落，數量比玩具店還多。難怪最近幾次送給孫子、孫女見面禮時，他們興高采烈，媳婦卻面有難色。

現在時代不同了，尤其在美國，父母稍為富裕，每逢生日和節日，都會送孩子大批的玩具，數量之多使他們對玩具完全不懂愛護和珍惜，收到後高興一陣，又會棄之如垃圾。

看來我們做祖父母的必須改變一下送禮的習慣，但又怕以後再也看不到孫子們拿到新玩具的喜悅，一時難於取捨。

回家苦思，忽然瞥見大廳牆櫃上有一大玻璃瓶金色閃亮的小銅幣，和兩個裝滿小銅幣的玻璃熊，搶眼奪目。這都是內子在銀行工作時，見新出的一分錢銅幣(penny)，金色可愛 ，特意長期儲存的。於是靈機一動，隨即和內子駕車到商場，探索透明容器。

我們找到三個類似銀行出的熊形玻璃儲錢罐，回家後準備好一批儲存信用卡 小形透明膠袋，每個裝入十枚新銅幣作禮物。亮麗的小銅幣和精巧的熊形儲錢罐，孫子們見到一定非常喜歡。

果然如我所料，最近一次探訪，當拿出漂亮透明的熊形儲錢罐時，就很吸引他們的注意力，每人一個，另外再給一小袋金色的小銅幣，教他們一枚一枚放入玻璃熊罐裡，頓時「叮叮、噹噹」作響，孫子們高興得不得了。放入十枚小銅幣後，他們仍意猶未盡，不停左右搖晃玻璃熊，玩得非常開心。

我告訴他們：「放錢幣入玻璃熊叫做儲蓄 ，當儲滿了小銅幣後，玻璃熊將會變成什麼顏色？」他們齊聲回答說：「金色！」我們臨離開時，問他們：「我們下次來探訪你們時，會再送給你們小銅幣，讓我們一起來製造小金熊，好嗎？」他們都大聲歡呼叫「好！」斯時，站在門旁的媳婦露出微笑。