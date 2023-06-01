以前有個習慣，上床後要看幾頁書。看的不是專業書，而是休閒的書，所以倒也不費神，看幾分鐘睡意上來，放下書就睡了。這幾年智能手機 普及，幾乎人手一個，我當然也不例外，於是上床後不看書，改看手機了。

想不到這一改變，竟嚴重干擾了我的睡眠。臨睡覺時把手機帶上床，心想只看看有沒有什麼新消息，花不了幾分鐘，耽誤不了睡眠。

可是我有同學群、家族群、朋友群等，加起來上百個人，發來的消息加上他們轉發的視頻，總有一、二十條，往往一看就停不下來。

看過了這些，又想著俄烏戰爭不知打得怎麼樣了，於是再打開新聞頻道。直到眼睛睜不動了，才把手機放下。如此一看就是一個小時，等於每天少睡一小時覺。

如果放下手機就一覺睡到天亮，也就罷了。然而美國與中國有十二小時時差，我這裡下半夜睡得正香，正是大陸群友們活躍之時。手機放在床頭櫃上，不時傳出「叮噹」的鈴聲。被吵醒的我，忍不住拿起手機看，心想花不了兩、三分鐘時間，耽誤不了睡眠。

可是事與願違，看到群友們你來我往好不熱鬧，往往一看又是半個小時。更有甚者，有的微信 是發給我的，就順便答了幾句，沒想到對方很快回覆，於是再答幾句。到這一步，想停下來都不容易了。於是乎一個晚上只能睡五個小時左右。如此夜裡勤於看手機，白天呵欠連連，做什麼事都打不起精神。

在床上看手機，連眼睛也受連累。半夜裡看手機，怕麻煩連檯燈都不開，螢幕發出的藍光對眼睛的刺激很大。有時候看手機，時間一長就會不由自主地側躺著看。這樣左右眼用眼不均勻，導致眼睛疲勞，加深了我的近視度數。

到了這一步，我不得不痛下決心，給自己定下一條規矩：堅決不帶手機上床。睡覺之前關掉手機保持靜音，讓其充電。夜裡起來小便，也不看手機一眼。就這樣一個簡單的決定，保證每晚能有六個半小時的睡眠，再加上白天半小時的午睡，對於老年人就足夠了。

有的朋友做得更徹底，夜裡不但不看手機，睡覺前還把家裡座機電話線拔下，免得來電打擾睡眠。不過這樣一來就接不到親友的緊急電話了，此舉值得商榷。