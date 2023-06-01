來到西雅圖，比較早認識的一位好朋友是蔡先生。十多年前，他全家通過大姐姐的親屬關係移民國外，現住在靠近唐人街半面山坡上社區。幾年前登門拜訪，見范佩西正在跟茉荷學中文。

范佩西是荷蘭人、蔡先生的大女婿。我讚賞范佩西下苦功學中文，他磕磕巴巴用中文說：「我與茉荷有緣呢！」我忍俊不禁說：「中文有俚語，百年修得同舟渡，異國婚戀十分難得。」

某天午間，在唐人街遇見蔡先生與蔡太太，蔡太太怏怏不樂說：「女兒、女婿又提出搬家了。」

蔡先生夫婦有兩個女兒，大女茉荷，小女茉姍。據說茉荷小時見爸媽忙家務，主動幫忙，爸爸媽媽勸阻茉荷做事。妹妹茉姍看不過眼，說姊姊連家務事做不了，結婚了怎麼辦？

來到國外，茉荷在電子公司工作，與同事范佩西相識。他與茉荷婚後想通過銀行貨款買屋，蔡太太說：「我們住屋有三個房間，同吃同住多好。」

范佩西與茉荷幾次提出搬家，蔡太太阻止。茉荷有了孩子，蔡太太依然固執己見說：「如果你們搬家，可能每天依靠吃快餐盒應付。大人沒關係，餓壞孩子怎麼行！」

同一桌吃飯，范佩西大多沉默寡言。蔡太太想不通，茉荷代范佩西傳話：「我們年輕，還要爸爸媽媽照看孩子，還做家務，確實過意不去。」

蔡太太擂擂後腰說：「一家人，總得有人辛苦做多一些吧。」

當天晚上，范佩西叫茉荷同去對蔡太太說：「真不能讓爸爸媽媽累壞了，我們過小家庭日子合適。」蔡先生聽罷，不爽地說：「無非想搬家嗎？儘管走吧！」

范佩西與茉荷看中一間出租屋，租金 基本上談妥。一場波及全球的新冠病毒疫情 突然而來，徹底打亂了很多人的工作與計畫。時光如流，轉眼間幾年了。到了人們說的後疫情時代，生活重歸於本來的安穩與熱鬧，范佩西與茉荷才帶孩子搬入出租屋。

知曉內情的茉姍告訴爸爸媽媽，說茉荷姐人聰慧也勤奮，可惜在父母長期「庇護 」下，生活缺點明顯，范佩西看在眼內，屢次三番提出搬家，蔡太太瞻前顧後，每次勸阻。

茉姍還說，范佩西已經講得很清楚，要與茉荷真正建立小家庭。她很認真地說：「茉荷姐原是爸爸媽媽大女兒，現在是范佩西太太。我姊夫范佩西，當然希望自己的太太成為獨立能幹的女人。」

幾天前，我由唐人街辦事回來途經蔡先生住屋。蔡太太站在後院子朝我揮揮手，再指指在廚房忙活的女兒女婿說：「荷蘭女婿有心思，只要放開手，茉荷什麼都能做。」

在一旁的蔡先生說：「說來我們糊塗人辦糊塗事，忘記了孩子會長大，而我們終究會老的，從今以後信任孩子才正確。」

頓時我恍然大悟。常言道天下父母心，在現實生活中，相當一部分家長打小對兒女放心不下，在嘴裡怕化了，捏在手裡怕碎了。即使兒女已經長大成人，但在大人眼裡還是小孩子，給予的呵護離不開寵愛、溺愛。

父母與子女之間存在有形無形的鴻溝，這也是二老心態使然招致的吧！