邂逅尖尾鴨。(作者提供)

今年雙春閏二月，清明過後，乍暖還寒，每天都有成群結隊的候鳥遷徙大軍，途中來到奧克蘭 湖休息。那一天我們來到湖邊，看到大雁越聚越多，琵嘴鴨、綠翅鴨、赤膀鴨和硬尾鴨，三五成群，戲水、追逐、覓食，好不熱鬧。

「快，快，那邊一堆鴨子打起來了。」一位阿姐匆匆而來，看來事態很嚴重。我跟著她一路小跑，從湖東跑到了湖西，那裡鴨聲喧嚷，水花四濺，激戰正酣。

仔細一看，五隻綠頭鴨正在混戰，吸引了不少人。阿婆說，「太不像話了，四隻公的欺負一隻母的。」綠頭鴨雄雌各異，容易識別。繁殖期的公鴨，頭和頸部有綠色的金屬光澤，帥氣得很，而全身褐色的母鴨則非常不顯眼。「都鬥了好幾個回合了，怎麼沒個完呢？」一位老先生嘆氣說。

「春天來了，萬物復甦，又到了動物交配的季節。」身後一位先生有聲有色地朗讀，令眾人會心大笑。可憐的母鴨嘎嘎不停求助，我們卻愛莫能助。

這時，我聽到撲通一聲，蘆葦邊的一隻鴨子倒插入水，牠自尋其樂，一邊旋轉一邊覓食，彷彿跳著水上芭蕾，翹得老高的屁股上，兩根細長而尖的尾羽有節奏地擺動著。「莫非是尖尾鴨？」等到牠探出水面，尖尾鴨的特徵一覽無餘，「是尖尾鴨！」牠似乎聽到了母鴨的求救聲，嗖地一聲衝出，如脫弦之箭，奔赴戰場。

四隻公綠頭鴨馬上把目標轉向尖尾鴨，尖尾鴨卻毫無懼色地展開雙翅，搧得綠頭鴨亂了陣腳，四處亂竄。尖尾鴨隨即掉頭游到母綠頭鴨身邊安撫牠，四隻公綠頭鴨見狀，妒火沖天，接著又是一場大戰。只見尖尾鴨雖然個子小，卻緊緊撕咬住一隻綠頭鴨，其他三隻嚇得一溜煙逃之夭夭。

真沒想到與尖尾鴨如此相遇！前兩天在湖畔遇見鳥類專家湯姆時，他告訴我們，近日尖尾鴨在紐約牙買加灣野生動物保護區出沒，「尖尾鴨是罕見游禽，這兩年才光臨紐約，也許牠們會來這兒。」

疫情 後我們外出觀鳥已三年，從來沒有見過尖尾鴨，我上網查資料後，知道眼前這隻纖細優雅的鴨子就是公鴨。尖尾鴨是中大型雁鴨科鳥類，最大的特色就是公鴨的一對長尾羽宛如燕子，深褐色頭部、白色胸腹，還有從脖子延伸至頭部的白色頸紋，真像繫領結、著燕尾服的紳士。「難得一見尖尾鴨，今天太幸運了！」我興奮之情溢於言表，大家對牠的見義勇為更是稱讚不已。

湖面又恢復了平靜，公尖尾鴨伴著母綠頭鴨，在波光粼粼的湖面緩緩遊蕩。「牠們如此親密，該不會是同類吧。」「不，牠們是不同的兩種鴨，母尖尾鴨雖然長得很像牠，但牠它身材更修長，尾形更尖，而且喙是黑色的。」望著眼前這隻母鴨的橙色喙，大家都說，「如果牠們同是尖尾鴨，又能留在奧克蘭湖，那該多好！」

「牠不會久留的，尖尾鴨是最遵守時令的，每年秋季飛往東南亞 、印度、北非和中美洲越冬，翌春四月完成換羽、配對後，就要遷徙回歐亞大陸北部繁殖地。」我話音剛落，尖尾鴨就展翅騰飛，望著瞬間即逝的身影，期待丹楓迎秋時，再見尖尾鴨一家子！