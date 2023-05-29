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我的白內障

隱居

人類的眼睛，是世界上最複雜和完美的光學產品，其中有一個結構叫做「水晶體」，一般人到了年紀大時，水晶體老化，就產生了白內障，眼睛看出去一片霧濛濛。唐代文學家韓愈在「祭十二郎文」中說：「吾年未四十，而視茫茫，而髪蒼蒼。」韓愈也許是得了白內障，白內障就會造成視力模糊的「視茫茫」。眼睛是人的靈魂之窗，如果視茫茫無法清楚視物時，人生會變得灰色沒有靈魂。

十二年前我去配近視眼鏡時，驗光師告訴我，我開始有白內障了，他估計大概再過十年，白內障就會長熟，我就需要去開刀，放進人工水晶體。他告訴我說外出時，要戴著防止紫外線的太陽眼鏡，這樣可以保護水晶體，不致使得白內障惡化。

以後的十年間，我沒有感覺到白內障的影響，視力一切都很正常，沒有視覺模糊的情形。兩年前，我開始感覺到視力明顯的霧霧的，去一位華人眼科醫生那裡檢查，醫生說我的白內障已經「熟」了，可以開刀了。

醫生說，人工水晶體依焦點的數目分成單焦點、雙焦點、三焦點等三種，醫療保險只付單焦點，如果不用單焦點的話，就要自己付費，我接受了醫生的建議，用三焦點的水晶體，自己付費兩千七百美元。

醫生說手術很簡單，在眼睛旁畫開一點很小的刀口，用雷射超音波把水晶體震碎吸出來，然後把人工水晶體放進去就完成了，一共只需要約十五分鐘；手術前還要跑一些過程，要去家庭醫生那裡驗血做手術前健康檢查，一切都過關了後，才去醫院手術。

手術那天到醫院報到後，換上了醫護長袍，躺在病床上，護士給我點上兩種不同的眼藥水，掛上點滴。護士做了一件最重要的事情，就是在我要開刀的那隻眼睛上方的額頭，貼上一張紅色圓形小貼紙，這是指示要開刀的眼睛，還要我確定沒有貼錯，這樣醫生就不會搞錯要開刀的眼睛。

被推進手術室後，麻醉師開始在點滴中加入麻醉劑，我記得彷彿麻醉師還在跟我講話，就睡著了，我全身麻醉，感覺好像是只過一下子就醒了，手術時間很短。我的眼睛上蓋著眼罩，膠帶貼的牢牢的。在病床上休息了大約半個鐘頭，護士就用輪椅推著我到外面和太太會合。

第二天到眼科診所回診，護士把我的眼罩拿掉後，在沒有戴眼鏡的狀態下，可以看清楚視力檢查表上最小的字，真是令人驚訝。我從十二歲開始，戴了幾十年的眼鏡，從那天開始，居然再也不用戴眼鏡了。

一年以後，我的另外一隻眼睛的白內障也長熟了，也開刀放進人工水晶體，我現在有著頂尖的視力。現代的醫學科技真是進步，眼睛如此複雜的構造，一個簡單的手術就能夠治好白內障，更沒想到近視眼和老花眼的問題，從此離我遠去了。

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