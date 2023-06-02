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情繫夏威夷

周雅文

十多年前，德裔同事時常提及她女兒在夏威夷工作，那裡物價高，往返機票又貴，我知道她為名校畢業的女兒感到驕傲，當時就是聽聽罷了，不曾羨慕或忌妒，更不覺得與我會有任何關係。

四年前大女兒出差，邀請姊姊與我共遊，第一次踏上夏威夷，面對小而美的商店，以及處處以觀光為主的食衣住行，加上生活指數高，純粹以欣賞角度視之。除英語外，日語也通，而且隨處都有日本風情，當我造訪珍珠港，面對歷史遺跡，內心波濤洶湧，該選擇遺忘還是銘記在心，難以抉擇。

母親提及四十多年前，她為了探望在美國工作的父親，以及遠嫁的姊姊，花了一大筆錢參加旅行團，那一趟豪華之旅，遍及夏威夷、舊金山及迪士尼樂園，她侃侃而談那次經驗，彷彿人還在美國，以七美元買的相框，擺放在客廳，高齡九十的她難有機會再訪。

疫情發生前，大女兒再訪夏威夷，母女再相見已是一年半後，三個月後她決定移居夏威夷，相隔越來越遠，彷彿當年我移民美國，與母親相見不易，至今才深刻體會慈母心情。我與兒子、小女兒住同一州，縱使相聚不多，總有機會，大女兒不同，飄洋過海加長途跋涉才能一見。

中西文化不同，教養也不同，每每與同事聊天，發現她們比較想得開，不會以親情綁架兒女，何況孩子們有自己的夢想，為了工作可以遷徙任何地方，對父母也不會過於依賴。反觀我們對子女期望高，卻也放不下，如今我意識到唯有各自安好，才能成就彼此，但對夏威夷還是多了一層牽掛。

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