大使館 一向被視為擁有國的海外屬地，主權延伸，莊嚴神聖，閒人莫入，不容半點國際玩笑。但首都華盛頓的居民卻有一種特殊「外交豁免，每逢五月第一個星期六的「周遊使館」日（Around World Embassy Tour），任何人可大搖大擺地登堂入室，造訪自己屬意的外交使團官邸。是日幾乎所有使館都採納門戶開放政策，無需請柬，無論身分，入門者皆為上賓。

五月六日是難得的溫暖晴天，我先後走訪了三個大使館，分屬亞非兩洲，滿足好奇心，見識這些外交機構大牆內真容，欣賞它們富有民族風味的展品，接受主人熱情友好接待，還品嘗到各國風味小吃，略解一把饞。

我的第一目標是地處華府 西北角的中國大使館，因為早知這是座2000年後才落成的新館，卻從無緣光顧，無事怎登三寶殿？此番我認定要問道叩門，瀟灑作客。剛走到名為國際車道的環形路，就聽到鑼鼓聲，馬上知道找對了地方。參與活動的民眾人潮洶湧，大門外排著長龍，好在移動速度也快，因為門口有幾個金屬監測器同時啟動安檢。

館內已攔好繩索，標明箭頭，使遊客可循序漸進，又不遺留探索目標。每個參展房間都主題醒明，有的展示有毛澤東一九七二年會見尼克森照片的建交史，有的則擺放最大天文望遠鏡「天眼模型和天宮空間站」照片等科技進展成果。最震撼的是大使會客室正中牆上，裝飾一幅青青翠竹並啾啾飛鳥的巨幅背景，經介紹方知是一幅精緻的刺繡。我問一位女館員，如此巨作該花多久完工？答覆是十個藝人用近十個月時間。那該何以計價？她的回答是無價之寶。

地下室大廳裡有個燈光輝映的舞台，四名身穿豔麗民族服裝的少女正隨著歡快樂曲翩翩起舞。演出結束後坐在地上的小老美都不肯站起來，似乎還想繼續觀看。有的美國媽媽還拉著剛走下舞台的女演員的手要求合影，演員們欣然應允。使館大門外也搭了個舞台，台上有舞獅、腰鼓、民樂和歌唱等鼓舞人心的文藝表演，再邊上的涼棚下是中國食品分嘗之處，排著百米多長隊，要耐心排十多分鐘才能輪到。等拿到手一看，每人的紙盤裡都有春捲、涼糕、印糕和油煎餛飩等各色美食，早讓人垂涎欲滴，感覺排隊不冤。

接下來我去了街對面的衣索比亞大使館，使館展桌上擺放的是他們盛產的咖啡 豆和印有該國男女模特圖案的T恤衫等紀念品，但都得掏錢購買。也有排隊取食品的隊伍，排到了才知僅有一小杯熱咖啡和一把爆米花，與中國的特色食品比可就天差地別了。之後大廳中央舞台上來了兩女一男三個舞蹈家為人們表演舞蹈，男的圍繞女的獻媚似地不停轉動，甚至倒地後再翻身躍起，很是歡樂活潑，引得掌聲不斷。

我的下個目標是約旦王國使館，光門外排隊就花去十五分鐘，門口也有安檢。使館內展示了約旦人製作的地毯和服裝等特色工藝品，還有介紹國家風光的圖片等。館內一道亮麗景色是他們的六人風笛樂隊，包括一個年輕甜美的姑娘。他們在館內列隊來回走動，一路吹奏鏗鏘嘹亮樂曲，招來注視，又振奮人心。

我最後來到摩洛哥使館前，因排的隊伍長不見尾只好放棄。華府外交使團星羅棋布，我只安排半天參觀顯然估計不足。但此周遊活動確有其意義，它幫我們增進接觸和瞭解，增強交往和友誼。如錯過了今年良機，請待明年，仍有幸可做一趟無任所巡迴大使，周遊華府籠罩神祕迷霧的列國使館。