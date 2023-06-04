我是七零後，出生在聞名的僑鄉台山。從初中開始，我就被父母灌輸了根深柢固的移民 思想。因為我的姨媽在八零年代初移民來到美國，並在入籍後申請了她的四個兄弟姊妹，我的移民之路是被安排好的。

經過十多年的漫長等待，二零零四年底，我和先生終於踏上了北美大地。那時我倆都已三十歲了，還沒有小孩。我倆計畫好來到美國後，他先找一份工作謀生，我是讀書還是工作，根據實際情況而定。

那時美國的經濟不是很好，我們找工作碰了一鼻子灰。在國內，我大學畢業後一直在銀行工作，剛開始我就想找一些銀行職員、公司文員或者牙醫助理的工作；投出三十多份簡歷，收到回覆的很少，好不容易有一個面試 的機會，也因為沒有本地工作經驗而告吹。

碰壁多次後，我退而求其次，想找一些托兒、收銀員的工作，但這些工作工資很低，時間很長。我心有不甘，難道要一輩子做這些工作嗎？這時侯，父親工作的餐館剛好有一個空缺：配餐員。父母說，「先做著吧，你怎麼樣都要先找一份工作做著才覺得腳踏實地，才能融入美國社會。」

餐館的工作時間分兩段，十一點到兩點，五點到十點，從星期一到星期六，星期天休息。我每天早上上完英語課，大約十點半就趕公車去上班，兩點才吃午飯，然後坐車回家休息一下，四點半再坐車回去上班，直至晚上十點。有時候為了趕車，我拿了盒飯坐車回家後才吃晚飯。

這是一家位於金融區的高檔中餐館 ，午餐主要是做白領生意，晚上還有派對和樂隊伴奏。我的工作是介乎於廚房和服務生之間：客人點菜後，服務生打印出訂單，我負責排序和累總，然後告知廚房，待廚房出菜後，我要做點裝飾，然後將菜和訂單配對，交給不同的服務生。

看似簡單的工作，但忙起來像個陀螺在轉，有時候二、三十個訂單一起送進來。有差錯的時候，還要受大廚和服務生的氣。這樣的生活持續了五個多月，直至我懷了大女兒才辭職，那段時間真的覺得很壓抑，這就是我要的生活嗎？早上我還沒醒來，先生已經離開家上班；晚上我回來，他已經睡了，兩人的交流時間少之又少。還記得在餐館工作的最後一天，晚上十點，我坐在海旁一邊吃晚飯一邊等公車，先生一聲不響地來接我下班，我禁不住哭了，這淚水有辛酸，有感動，還有著對未來生活的期盼。

大女兒出生後，我猶豫是繼續讀書還是工作。同學阿芳來探望我，她說老師安妮惦記我，認為我應該繼續讀書來改變生活。就這樣，在家人的大力支持下，我用了三年時間完成會計課程，取得了大專文憑，最後一學期還是頂著二胎大肚子上完課的。

我在二零零九年畢業，適逢美國經歷了二零零八年的金融危機，幾番輾轉終於在一家批發公司找到了會計助理的工作。老闆是一個控制欲非常強的人，剛開始我很不適應，但為了取得會計工作的經驗，還是咬牙堅持下來。隨著不斷磨合，我逐漸找到了與老闆的相處之道，也慢慢地得到她的信任，工作起來也順利許多。

移民之路就是這樣磕磕絆絆地一路走來，有歡笑也有眼淚，有失敗也有希望。回首這十八年走過的路，不算平坦，但也沒有大風大浪。我最大的感慨是：平凡的我們，不論順境逆境，都要努力地生活。