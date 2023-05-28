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美食和家鄉

吳先逖

位於台灣南端的墾丁擁有最好的夜市，是我們全家美食之旅的必訪之地。起初我對長途跋涉只為了吃飯並不太感興趣，但當我到達墾丁大街後，才發現我的想法多麼天真。還沒出停車場，就看到五彩繽紛的霓虹燈和熙熙攘攘的人群，這是我從未見過的場景，對於在北美長大的我來說尤其新奇。

走入夜市，人潮令我不知所措，我緊握母親的手，深怕與她失散。當年矮小的我，只能透過人群中的縫隙看到一點點景象。視線中眾人穿梭，但我很快發現夜市裡的人有個共通點：都在吃。看著他們享受美食，我的肚子開始抗議，爸爸把我放在他雄厚的肩膀上，帶我走向一個攤販：台灣香腸。吃台灣香腸有多種方式，但我最喜歡的吃法就是糯米腸包著香腸，大腸包小腸的滋味絕無僅有，糯米入口即化，香腸嚼勁十足，這在我印象中留下甜甜的味道，是台灣的味道、也是家鄉的味道。當我咬下第一口，所有味蕾瞬間得到滿足，那種溫暖融化了我的心，也讓我品嘗到幸福的滋味。這是我第一次去夜市，開啟了我對台灣美食的新視野。

我搖頭晃腦地吃著香腸，搜尋著下一道美食。百香果多多、大火油炸奧利奧、窯烤手工披薩、 脆皮湯包等等，各種創意美食讓我大飽口福！突然聞到一股怪味，只見人們排隊買一道奇臭無比的菜：臭豆腐，我不但驚訝，也充滿好奇，我更想探索台灣人喜歡的東西了。

如果你認為夜市只有美食，那就錯了。射氣球、打靶、夾娃娃、打彈珠等各種遊戲也深深吸引年幼的我。我最珍貴的記憶之一就是全家一起玩飛鏢，攤主敲響鈴鐺，一聲令下，氣球爆破的聲音和路人的加油聲此起彼伏，這一場景在我腦海中揮之不去。

台灣的路邊攤和小餐館也同樣特別，從山間小路到市中心，他們無處不在。滷肉飯是我的最愛，香噴噴的滷肉蓋在粒粒白飯上，再加上滷蛋和白菜，色香俱全，每次吃下就令人感動，和台灣香腸一樣，有家的味道。小時候我在加拿大帶滷肉飯便當，同學們會把我看成異類。

夜市文化加深了我對台灣的熱愛，尤其是美食，讓我意識到自己對台灣的歸屬感；但我認識的台灣人似乎都想離開這裡，他們眼中的台灣是個封閉落後的地方。當年我的祖輩離開家鄉到美國念研究所，是因為當時美國是自由民主公平的國家，一個只要努力就可以改變命運的地方。

但我現在看到的美國社會，標準和結構過於政治化，從而限制了族群的均衡發展；而我在台灣看到的卻是安全、平等和人情味，而且街頭巷尾的人都與我長相相近，我們擁有相同的祖先和文化，吃同樣的食物、說同樣的語言、聽同樣的音樂等，這是我在加拿大、瑞典和美國居住時從未有過的歸屬感，這就是家啊！

這個島嶼對我散發著一種魔力，雖然我在海外出生，但我是台灣人，即使是一美元的滷肉飯，也能對我產生無窮的吸引力。我夢想著回去居住，即使親朋好友都不敢相信。我常問自己，對台灣的熱愛是真實的？還是太過於幻想？想著想著，我彷彿又回到了台灣……。

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