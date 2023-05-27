見證血腥的「叢林法則」

鄰居拜倫家後院一株大樹的頂端枝幹上築有一個鷹巢，是一對鷹的老窩。說牠們是鷹，我只是從牠們飛翔的姿態、體型和叫聲作出判斷。牠們在晴空翺翔盤旋時，翅膀很少搧動，更多的是滑翔，好像一把大刀在藍天舞動；牠們的體型遠遠大過周邊所見的鳥類，但相對小於動物園 裡我見過的那些美國國鳥白頭鷹；牠們偶爾發出穿越長空的尖厲叫聲，有一種驚心懾魄的力量，讓鳥雀聞之喪膽，急速躲避。

我不是鳥類專家，對鳥類缺乏認知，上網查閱，判斷牠們應該是鷹的一種，叫「隼」（falcon )，俗稱「雀鷹」，是一種食肉的猛禽。因為這對鷹牠們棲居在高枝，又極少落地停留，所以我幾乎未有機會仔細觀察過牠們的尊容，僅有一次很久以前，其中的一隻鷹降落在我家後院，似是在追逐一隻松鼠，嚇得那隻松鼠慌忙鑽進樹洞，待我跨前幾步欲看個清楚，牠立刻振翅高飛，消失無蹤。

去年初夏，我在自家草坪上割草時，在扁柏叢發現小半隻殘剩的幼兔遺骸，血肉模糊鮮紅，好像剛被什麼肉食動物噬食不久。當時我心裡深感納悶：我們這個小區所有的鹿、松鼠、野兔等都是吃草吃果子的素食動物，是何種動物幹了這等殘害生命的事情？我從未聯想到殺手可能來自空中。

幾天前，我以往的疑問有了明確的答案，也讓我活生生地見證了所謂弱肉強食的「叢林法則」。

那天午餐後，我拉開後門想到院子裡閒坐一會，沒想到看見驚人的一幕：想必是鄰居家的那隻鷹正在我家草地上捕食另外一隻鳥，那鳥被鷹的雙爪緊緊抓住，並用身體羽翼壓趴在草叢裡，那貌像雛鴿的鳥出於求生的本能，撲騰翅膀拚命地掙扎，並發出聲嘶力竭的悲鳴，無奈弱不敵強，反而被越壓越低，氣息奄奄。

鷹開始享用獵物，拔掉羽毛、喙食血肉。這時不可思議的事情發生了，一對黑白藍相間長尾巴的鳥兒飛來，落在鷹對鳥殺戮戰場附近。這兩隻比州鳥紅雀要大一些、看似喜鵲的不知名鳥兒，圍觀一會後，其中膽大的一隻開始圍著鷹跳躍挑釁，從鷹的背後用嘴扯拉牠的羽毛，接著另一隻在猶豫片刻後，也勇敢地加入對鷹的騷擾偷襲，顯然是牠們想解救那隻被鷹欺凌獵殺的落難者。

這時鷹已無暇顧及喙食獵物，忙於應付突如其來前後左右的挑戰，圓睜的怒目中露出咄咄的犀利凶光，想威懾逼退對方，不過無論這對鳥兒怎樣攻擊，鷹就是死死緊抓獵物不放。如此千載難逢的精彩場面，我看得驚呆了，等回過神來，想返回屋內取手機 錄下這個場景，然而剛一轉身，鷹立刻抓著那隻可憐的鳥兒一飛沖天，走了，那對見義勇為路見不平拔刀相助的鳥兒也不戀戰，隨即飛離了後院。

是我的動作太大驚動牠們的廝殺？還是「三英戰呂布」，鷹忖量以一對三完全沒有取勝的把握，果斷停止了這場無謂的纏鬥撤離戰場？我自問，但不得而知。

這場「叢林法則」下的生死攸關戰爭雖然相當短暫，卻給我上了深刻的一課，這三種鳥兒各自的力量、作為和命運，不就是當今俄烏兩國以及世界上其他主持正義國家之間國際關係的生動寫照嗎？不可否認，動物世界仍然是弱肉強食的「叢林法則」社會，但人類已經進入二十一世紀的現代文明社會，難道還要倒退回到原始社會，用霸凌 、暴力甚至戰爭的「叢林法則」來解決人與人之間的糾紛、國與國之間的爭端？況且動物世界裡，我還看到了自救和人救的文明曙光。