從小的生長環境使我對火車情有獨鍾，如今只要閉上雙眼，似乎又能見到父親抱著兒時的我，在家附近鐵軌旁看火車的情景。記憶有時就像是一杯甘醇的酒，長年累月緩緩溫熱著我。

隨著先生工作的腳步，多年來我也跟著經常出入歐洲，火車成了我們最常使用的交通工具；而那些厚實古樸的大小車站，寬敞明亮的車廂和整潔又舒適的座椅，已不知從什麼時候開始，納入了我熟悉的生活軌跡，成了我在日常中對未來旅程最美的期盼。

由倫敦同日往返巴黎的經歷，使我對歐洲之星（Euro Star）一直念念難忘；高速穿越英吉利海峽海底隧道時的震撼，以及在火車上那頓精緻豐盛的晚餐，至今仍然在我的腦中反覆縈繞，為我的記憶增添許多美麗的色彩；由瑞士西北方的巴塞爾（Basel）搭火車進入法國東北方的科爾馬（Colma），是先生與我另一個當天來回的奇妙旅程。我們先是沉緬於火車窗外大自然的無限風光，繼而行走在老城與小鎮中的古老步道 ，在享受著清風徐來舒暢的同時，也見證了人間的寧靜與祥和。

義大利 的斯特雷薩（Stresa）坐落在大湖邊，四周有阿爾卑斯山遠近在望，古往今來都是歐洲人最愛的度假小鎮；別看這裡的火車站不顯眼，但只需約三小時的車程，就可以直達瑞士北方的金融重鎮蘇黎世（Zurich）；火車沿途一路風景如畫，放眼望去，只見時而群山起伏、時而綠野成波，遠處或有炊煙升起，近處或有牛羊低吟；我每每看得入神，竟不覺已到了該下車的時候。

萊茵河畔的科隆（Cologne）位於德國 西部，這個兩千年歷史的文化古城，除了有建築藝術之美的大教堂，也有足以四通八達的火車站。先生和我曾在一個秋高氣爽的季節，從這裡搭乘高速火車，在接近兩個小時之內，扺達比利時布魯塞爾（Brussel），便捷的交通縮短了人們的距離，跨國火車也扮演了舉足輕重的角色。

米蘭 ( Milan ) 迄今仍然是我的最愛，這裡的火車總站可以銜接歐洲許多國家，我尤其喜歡長途火車上的餐廂，邊用餐邊欣賞沿途窗外的美景，真不知人生最極致的享受，可還有比此更甚者？

不記得在哪一年，我們曾從瑞士日內瓦（Geneva）的市中心上車，不消二十分鐘就來到一處法國小鎮，小鎮的名稱早已不復記憶，但在短時間內跨越國界的經歷，如今想來仍令人感覺興奮不已。

搭乘火車行跨國之旅，持續了我源自童年的所好，也發展出我的人生新頁；我分外珍惜眼下幸福的機緣，更感謝先生一路以來的扶持；身邊有人相知相守，相伴相隨，天厚我矣。