記得曾在電視中看過一個令人感動的新聞，有一位隱密人士每到聖誕節 時期，會在某一公共場所中（例如超市），給他挑選的人每人一張百元大鈔，希望他們過一個快樂聖誕節。這位隱密人士不願媒體曝光他的身分，他後來還將他的錢分給某些人，要他們為他繼續散發錢，也都不准許他們露臉出名。

我也聽過好多類似的新聞：在長長的隊伍中，顧客們排隊等外賣付錢，領取食物，當輪到某人時，收費的人告訴他，前面的人已經幫他付過錢了。這樣突然來的驚喜真是一生都不會忘記。後來傳開，感染到一連串前面的人為後面的人付錢，使好多人得到驚喜。

這些「隨意的善行」（random kindness）很值得讓我深思，我思索的不是受益者的心情，而是施捨人的心情，他們把善心施捨給一些與他毫無關係的人，回報是什麼？我的結論是：由於他們的施捨行動，會讓他們的內心產生極度的快樂心情。

這樣的善行是絲毫沒有私心，沒有利害衝突的，完全沒有期望有任何的回報，所以這樣的善行是百分之百的純潔。那麼這些施恩者的收獲是什麼呢？就是獲得一個「快樂的心情」。這種「快樂」無法被任何其他行為取代，因為它是那麼的純潔。

由此推演出我的結論：若我能用善心待人好，其中不帶任何回報，不含任何利益衝突，那麼我就會得到想不到的「快樂」，那是真實的快樂；所以無私心的「善行」會產生雙贏的結果，雙方都得到好處。

從此，我學習盡可能地用善心待人，不結仇；我盡量學習不去評判任何人，不願用二分法來決定哪些是「好人」、哪些是「壞人」；我要努力學習去善待別人。這樣說好像我在表揚自己，其實我是天天提醒我自己去學習：為了要使自己真的「快樂」，一定要先善待任何人，如此才會體驗到真的快樂。

記得我在退休 前，有一次公司安排一個重要的會議，我的上司透露，為了這些公司的高層，不論開會、用餐時，座位的排列要安排妥當，弄得他焦頭爛額，因為某人不能坐在某人的旁邊，他們是誓不兩立的仇人；另外某人又要求坐在某人的旁邊，就是這樣的座位安排都困難重重。我在想，這些高層內心真有快樂嗎？他們忙碌一生，都在這樣的不安狀態下生活，有什麼樂趣？

幸好我沒有這樣的問題，我不願意有仇敵，我想要的是平靜的生活。與我接觸的人至少不是由我而發生過節，不產生彼此不和睦的關係，沒有從此不能好言好語相處的場面。

我希望大家都和睦相處，我想在這樣的環境中，就會自然產生出內心的純潔的「快樂」。