常言道：「少年夫妻老來伴」，這話我相信是千真萬確的真理。年輕時夫妻整天成雙成對，花前月下，你儂我儂，正是「情多處，熱如火」的青春時代；隨著歲月增長，年輕時代那種火熱的激情漸漸消停下來，特別是進入了耄耋之列的老人，那種激情就順理成章變成相互依賴。

如今已八十多歲的我，日常生活中，有許多事情都需要七十多歲的老伴幫助。賴以生存的一日三餐甭說都由老伴來打理，還有很多事情也需要她的付出。

出門去公園散步，需要過一條雙向四車道的柏油馬路，特別是在灑水車灑過後，我望而生畏，唯恐跌倒，不敢向前邁出半步。這時老伴就成了我的「強力拐杖」，助我平安走過可能因發滑而跌倒的道路。

由於我耳朵背，手機 裝在褲子口袋裡，聽不著來電的鈴聲，老伴提醒我：「來電話了！」我拿出手機，放在耳朵旁往往也聽不清對方打來電話說的是什麼 ；這時老伴就主動取代了我的「耳朵」，她邊聽邊傳給我，再當做我的「傳聲筒」，把我說的話及時傳送給對方。

我想寫點東西時，提筆忘字已成了家常便飯，許多常用的詞語也飄到九霄雲外。開啟字典，英文字母 的漢語拼音，它認識我、我不認識它，加之視力模糊，翻弄半天往往還找不到所需要的那個詞語或單字，只好請教老伴。她完全記得的字，會脫口而出；馬馬虎虎的，只需她提個線索，就會激發我腦海中的字庫，很快就能想起來。從這個意義上說，她就是我隨時可用的「活字典」。

疫情 肆虐期間，不敢出門上街理髮，經過三、四個星期 ，頭髮就長得如一堆亂麻，雖無垢面卻已蓬頭。老伴看不下去了，拿起我的剃鬚刀給我打理頭髮，雖然不如專業理髮師理得整齊，卻也有模有樣。恰巧叫鄰居瞧見了，問我「上哪理的髮？」我說：「自家理髮師」理的，他驚訝地說道：「您老伴還有這一手！」