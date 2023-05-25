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卡塔利娜島露營

叢中笑
卡塔利娜島風景十分迷人，依山傍水，這裡不但有近二十海里的白沙灘，還有清澈見底的海水。(作者提供)
卡塔利娜島風景十分迷人，依山傍水，這裡不但有近二十海里的白沙灘，還有清澈見底的海水。(作者提供)

每年春季，我們學校都會舉辦為期一周的春遊活動，今年也不例外。今年和高二的班去了以野生動物、潛水地點和最高峰奧里薩巴山而聞名的卡塔利娜島。該島位於洛杉磯西南面，從南加州長島坐船要兩個半小時的時間才能到達。

那天陽光明媚，湛藍的天空萬里無雲，我們搭乘兩輛大巴從北加州沿著五號公路浩浩蕩蕩、馬不停蹄地向南加州的長島前進。

記得那天剛上船的時候，這幫十五、六歲高二的學生們興奮不已，他們三五成群地在船艙裡有說有笑，甚至唱起歌來，船裡面充滿了一片溫馨、和諧的美好氣氛。然而好景不常，隨著船身在風浪裡的顛簸幅度越來越大，不到半小時後，船艙裡就逐漸安靜下來。不暈船的學生們還是會隨著船身上下舞動的頻率，發出陣陣興奮的歡呼聲；然而，這頻頻不斷的歡呼聲卻是那些暈船人的剋星，船身每次上下顛簸，都造成他們眩暈、嘔吐等等一系列不適的症狀。

那天由於風大浪急，船開較往常慢半個小時靠岸，我心裡暗暗地想，再不靠岸我也快挺不住了，我可不想在學生面前丟臉。

卡塔利娜島風景十分迷人，依山傍水，這裡不但有近二十海里的白沙灘，還有清澈見底的海水，海洋生物資源也相當豐富，不愧是當今露營潛水的好去處，真是名不虛傳。

我們遠道慕名而來，在島上的活動也是應有盡有。我們在這裡總共待三天兩夜，男生和女生們都分別住在不同區域的帳篷裡。在這三天裡，學生們天天爬山、潛水、午夜潛水、晨遊、水族館、划船、夜晚的篝火等，各種各樣活動更是將繁忙的一天推上了高潮，在這裡的三天，這幫青春期的少年們算是盡情地玩翻了天。

第一天夜裡寒冷無比，住在帳篷裡彷彿是住在東北的冰雕裡似的。兩個晚上，我把所有帶去的衣服統統穿到身上：兩雙襪子、三條褲子、兩件襯衫、一件羽絨服，之後再鑽進我的睡袋裡，拉緊睡袋頭上繩子，只留出一個雞蛋大的小口呼吸，現在想想都冷得很。

出發前，老師們曾千囑咐萬叮嚀地告誡同學們，不要帶食物進島，因為島上的野生動物很多。然而，他們還是鋌而走險地帶了一些巧克力餅乾等零食。第二天夜裡，我剛睡著，就被幾個女生高八度地尖叫聲吵醒，原來午夜時分，野狐狸溜進她們的帳篷，偷吃那香噴噴的巧克力餅乾，「唉，不聽老人言，吃虧在眼前啊！」

在回程的渡輪上，我跟幾位老師坐在船艙外面的甲板，望著這一望無際海天相連的遠方，百感交集，一時讓我有一種說不出的五味雜陳的收穫，頓時濕潤了我的眼眶。

再見了，卡塔利娜島。

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