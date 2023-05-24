退休 以後，參加了社區華人的登山健行活動，每周去登山半天，健身 強身，欣賞大自然怡人風景。參加過幾個月後，才發現我對於登山健行毫無準備，沒有去搜尋登山應有的知識和裝備，尤其是最重要的「安全」項目缺乏了解。

洛杉磯郡有一大片綿亙蜿蜒的聖塔莫尼卡山脈，郡縣政府在群山中開闢了很多登山步道 、設置流動廁所，供市民們登山健行戶外活動。我們每星期走不同步道健行，隊友共有三十幾人。我第一次去登山的時候，穿著球鞋、襯衫、牛仔褲，背包裡帶著兩瓶水，看到別人都拿著登山杖，回家後，我馬上就去買了登山杖。

健行過三次以後，我雙腳的後跟痛得很厲害，我就問登山的朋友，他們說這是「筋膜炎」，因為我是穿軟底的球鞋，在陡峭山路上面行走時，腳底用力不平衡，引起筋肌不均勻的拉扯，造成筋膜炎。正確的方法是穿登山鞋。我立刻去買一雙登山鞋，筋膜炎也就不藥而癒了。

在山上沒有訊號，手機完全無用武之地，無法接上網路，沒有導航系統，山裡岔路很多，容易迷路，所以登山最好是跟著團體一起活動，我都緊跟著隊伍，不敢大意掉隊落單。我們是早上八點開始，沿著山路往上走，上山路比較耗體力，大約在十點時停下來，開始轉回頭下山，下山就輕鬆多了，不耗體力。

我遇過一次嚴重的事件，那次我幾乎中暑了，那次才真正學到登山健行的安全需要。一開始是往山谷的下面走，走到谷底，休息一下開始往回走。當我們往回走時，才發現來時的山坡路是如此陡峭，太陽已經移到頭頂上了，烈日當空、七月艷陽天的熱暑天氣，汗如雨下。慢慢地，有些隊友會站在路邊休息，我也從隊伍中慢慢地掉隊，落到後面。

我穿的是襯衫和牛仔褲，不吸汗的衣褲，全身是汗，感覺如同包裹在蒸籠裡面一般，背包的兩瓶水都喝光了，氣都喘不過來。

老話說：「行百里者半於九十。」，我那一天就在一步一腳印地印證這句話，最後的「十里」真是要命，當我們走到離終點還剩兩百多米時，眼前是最後一個陡峭的斜坡，我感覺嚴重脫水，每走個十幾米，就要停下來休息一會兒，因為氣喘不過來，心臟急速跳動著，那時腦中一片空白，唯一的念頭，就是我中暑了。

最後終於熬到走回停車場，煞時全身虛脫，這時候我才學到了登山最重要的一課。當天晚上，我去運動器材店買了室外運動專用會吸汗的衣服和褲子，之後再去超市買運動飲料，可以補充出汗後的營養成分，這些都是登山健行重要的必需品，可防止中暑的發生。