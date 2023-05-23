第一次在健身 房看到失明的他時，他和我正忙碌地遊走健身的器材室，搬運上課需要用的啞鈴、躺墊、站台等，不由得心生敬意；想到我剛克服「今天真想休息」的萬難，勉強才到健身房，相較之下，失明的他真是有毅力。再次在教室裡見到他時，震驚地發現，失明的他站在課堂前，笑容可掬地向學員們打招呼，原來他竟是這堂全身訓練課程的指導教練。

驚訝未定，健身課準時開始，盲教練聲音宏亮，精確示範每個動作，短短四十五分鐘的課，我們大約操作了三十多種不同的訓練，包括手臂、腿、核心、全身肌群鍛鍊，近二十個學員喘著氣，汗如泉湧，得到全面的鍛鍊，激發出我們對健身的活力和潛能。

過程中，學員氣喘吁吁、汗流浹背，而盲教練卻能夠保持穩定和專注，他不慌不忙地使用碼表計時，準確指導每個動作的次數，展現出他的專業技能和熱情。這讓我們更加意識到身心障礙者在生活中面臨的挑戰和困難。

盲教練自出生就有視覺障礙，當時還能勉強看到光和影，但「遺傳性視網膜失養症」，隨著年紀漸長，光和影也漸淡去，他的父親眼見愛兒逐漸失去光明的痛苦，不願他失去身體靈活，在他五歲時教導並和他一起健身，希望視覺障礙不會阻礙他的身體活動。

成年後，盲教練二十六歲時開始擔任業餘健身教練，如今已年過五十的他，一周指導十五堂課，課程涵蓋了重訓、核心訓練、有氧運動到騎車等各種課程。他還擔任私人教練，幾乎囊括了健身房提供的所有課程，除了瑜伽。在教課的日子裡，他為了準時上課，每天清晨三點半起床搭乘公共運輸工具上班，在導盲犬的幫助下，他穿梭於西雅圖 的陰霾、細雨或陽光之中，每天早上五點半準時抵達健身房，從未遲到過一堂健身課。

盲教練始終保持陽光燦爛的笑容，並未因生活的不便而改變自己的生活方式。他善於運用科技產品，使用智慧手機 來控制時間、藍芽喇叭播放健身音樂，操作流暢，毫不含糊，有些學員在上了多次課後才驚訝地發現原來教練是盲人。

盲教練有電子郵件，他甚至為他的導盲犬開設了社交媒體帳戶。他也喜歡和朋友一起旅行，享受探索新地方的樂趣。他深刻體會到這個廣袤的世界，沒有時間自怨自艾。他以自己的力量幫助社區中的人們參與健身，並謙卑認為自己的人生受到眷顧，盲教練充滿積極的思考和正向態度。

看著盲教練笑容滿面教導並完成的健身課程，我不禁思考身心障礙的定義，如果失明是身體障礙，那對生活的目標缺乏動力者應是心理障礙，這絕對是大多數渾噩過日子的眾人。

能夠有機會參加盲教練的健身課真是難得的體驗，念及他可是凌晨起床，才讓我等明眼人自在健身，不禁對身心障礙者的生活充滿了敬意和關注，也鞭策起我對日常生活的感恩和積極。