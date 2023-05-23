四月，美東大華府的櫻花如潮水般席捲天地，接著嫩綠的葉子如雨後春筍，紛紛冒出。這時腦子裡飛出一句：「吾乃籠中鳥」（《三國演義》第二十一回），不禁想起一位老朋友。

多年前的一天，離開辦公室去會議室開會途中，迎面而來的T拄著拐杖，懸著右腳走過來，我驚呼一聲：「哎呀，發生什麼事了？」對方噓一聲，小聲回答：「痛風，老毛病。」我急問：「何時開始的啊？」T答：「昨晚，突然痛得不能落地。」我又問：「看了醫生嗎？」T答：「正要去隔壁的醫院大樓急診室。」

T是我的同事，常春藤 大學生物物理系博士，之前是我們系主任的寵兒。我和他的辦公室和實驗室原在不同樓層，所以只有開系會時才會遇見，後來搬到新大樓，碰巧在同一條走廊，於是抬頭不見低頭見，會在走廊上閒聊幾句。

他是前輩，告訴我許多過來人工作上的痛苦經驗，我們倆做的科目不一樣，他的專長很受當時系主任器重，但後來領導層換人，偏重方向隨之改變，國家研究院也開始轉換跑道，以開發產業為主，他的專業科研經費逐漸下降繼而乾涸，他的技術員被分到別的實驗室，業績下滑，變成系裡的棄兒，人生的劇本驟然改寫，空有一身技術卻無用武之地。

我建議：「你跟我或別人合作，來個雙贏嘛！」他都不置可否。我用詩人普希金的詩安慰他：「眼前的事情雖叫人灰心，但一切轉眼就會過去，生活又充滿歡欣。」可惜T的心已如槁木死灰，就像石沉大海，沒有回聲。

看著他日復一日，早上十點多鐘背著體育包走進大樓，下午四點多鐘背著公事包離去，生病的時間越來越長，工作的時間被擠得零零碎碎。看著他在夕陽橘色光輝中踉蹌歸去，踽踽獨行的背影，似乎默喊抑鬱不得志的委屈，總令我感傷。

痛風的元凶是「尿酸」，又叫「不能步行的病」、「帝王之病」、「富貴病」。罹患痛風的文藝界名人有歌德、莫泊桑、達文西、米開朗基羅等名家；科學界的牛頓、達爾文、伽利略、班傑明富蘭克林等泰斗。中國「初唐四傑」之一的盧照鄰、中唐的著名詩人白居易和劉禹錫、清代書畫家高鳳翰等也深受痛風困擾，盧照鄰更因忍不住痛風折磨，投河自盡；元世祖忽必烈晚年因酗酒飽受痛風，使他不能行走、騎馬、帶兵、打仗。

T說：「因為痛風，經常掛醫院急診，不能專心思考研究課題和親自做實驗。」說著時近視鏡片後的雙眸淚光泫然，自稱籠中鳥，沒有自由。工作的不如意讓T以吃美食滿足自己，喝啤酒麻痺心中煩悶，結果惡性循環，痛風不斷纏身。

後來的系主任在年度業績評估時跟T攤牌，請他或者跟同事合作有所建樹，或者六十二歲時提早退休 ，他選擇後者，退休後在中文學校做義工。

數年後，電郵傳來新冠疫情伊始，T因痛風變中風 過世，不過他的女兒位居白宮要職，可以堪慰失意的他……。